No voy a hablar de la guerra… pero sí

Mientras pensaba en escribir unas líneas, creí que lo conveniente sería no hacerlo sobre la guerra. Pero, ¿cómo no hacerlo? Actualmente, UGT FICA Comarques de Castelló se encuentra en una negociación del convenio del metal de la provincia de Castellón (desde mitad de enero) con una patronal que se encontraba instalada en un ‘no a todo’ ante propuestas tan descabelladas como un protocolo sobre la violencia de género, o un permiso para acompañar a descendientes o ascendientes con dependencia o necesidad de acompañamiento.

En esas estábamos cuando estalla una de esas operaciones especiales que realizan actualmente las grandes potencias, una cosa sin importancia, nada. Unos pocos ataques aéreos a instalaciones militares, pozos petrolíferos, de gas, algún colegio de niñas, a un país llamado Irán. Bueno, el Líbano es que pilla cerca, mejor dicho, de camino. Y de la noche a la mañana, sube la gasolina, sube el transporte y, en consecuencia, hay un sobrecoste que repercute en el precio final de… de todo. Y con ello, las previsiones de IPC para final de año se dispara al 3,3 % (espero que cuando se publique esto no se hayan disparado más), sube el euríbor y encarece el precio de las hipotecas.

Esperamos que no piense nadie que hemos incitado a Naranjito, perdón, Trump para que provoque una guerra para desatascar la negociación

Y en medio de toda esta vorágine en la que nos encontramos, llega la siguiente reunión con la patronal del metal en la que nos hacen una propuesta económica de un 2,3 % y un convenio corto, posiblemente, de uno o dos años.

Esperamos que no piense nadie que hemos incitado a Naranjito, perdón, Trump para que provoque una guerra para desatascar la negociación. Ya que como de todos es sabido, UGT está posicionada en el ‘No a la guerra’. La cuestión es que, este 17 de abril, pasaremos a nuestras bases la consulta sobre la propuesta de la patronal para dar respuesta el día 24 en la reunión prevista. A partir de ahí, según como salgamos de la reunión de la negociación, guerra no, pero alguna que otra escaramuza seguro que iremos planteando. Deseo de corazón que acaben todos los conflictos armados actuales y que la sociedad puede volver a la paz que todos y todas nos merecemos.

*Javier Ferreres es secretario general de UGT-FICA Comarques de Castelló