Onda: un tesoro por descubrir

La localidad de Onda se sitúa como un destino turístico de lo más interesante durante estas vacaciones de Semana Santa, con una oferta que da respuesta a todo tipo de visitante y turista. Deporte, gastronomía, música, historia, actividades acuáticas, disfrutar de las vacaciones en familia o todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, lo vas a encontrar en Onda, y siempre vas a querer regresar.

Cada año aumenta el número de turistas que deciden pasar unos días de vacaciones con nosotros, y ese es el mejor síntoma de que nuestra gestión está enfocada en la dirección correcta. Nuestro patrimonio histórico es un referente en España y su puesta en valor una constante desde el Ayuntamiento.

Cada año sumamos nuevos elementos que acompañan a nuestro buque insignia, el Castillo de las 300 Torres, y que completan una experiencia inolvidable para quienes viajan solos, para quienes lo hacen en familia o también para quienes viajan con amigos.

Nuestro patrimonio histórico es un referente en España y su puesta en valor una constante desde el Ayuntamiento

Puedes callejear por nuestro precioso casco histórico, conocer las mejores colecciones cerámicas del mundo, practicar deporte en un entorno natural único como es la Sierra Espadán o navegar a toda vela en nuestro embalse del Sitjar, retroceder siglos para conocer los episodios históricos más apasionantes que han forjado nuestra ciudad y la han convertido en un referente internacional, o disfrutar de una experiencia inolvidable rodeado de tus seres queridos.

En definitiva, todo un conjunto de sensaciones y experiencias que convierten a nuestro municipio, Onda, en un tesoro que tienes que atreverte a descubrir. Hazlo, te esperamos con los brazos abiertos, porque Onda es ese lugar al que siempre vas a querer regresar.

Te espera una ciudad hospitalaria y de gente entrañable, una gastronomía única y un entorno inigualable para que tus días de descanso se conviertan en inolvidables, mucho más, si cabe, en Semana Santa, ya que se han programado infinidad de eventos y actividades: torneos deportivos, espectáculos taurinos de primer nivel que hacen las delicias de los aficionados, música y diversión de la mano de Pascua Sonora y un sinfín de actividades para los más pequeños. Y todo ello sin olvidar, por supuesto, nuestras tradiciones religiosas más arraigadas.

Busques lo que busques, en Onda lo vas a encontrar. Te esperamos. Trae ganas de vivir y de disfrutar, porque del resto nos encargamos nosotros. ¿A qué esperas?

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda