Queremos instituto y centro de día

Fue un martes, 27 de marzo de 2018, cuando Compromís llevó a pleno la compra del suelo del instituto. Un día señalado porque empezaba una cuenta atrás que, lamentablemente, no ha acabado. Hoy, ocho años después, la nada. El suelo sigue sin ser municipal. Sigue sin estar urbanizado. Y seguimos sin instituto. El bloqueo más absoluto.

Toda una generación de estudiantes en aulas prefabricadas que, junto a docentes y familias, se preguntan cómo es posible. Y no es un caso aislado.

Borriol se enfrenta ahora a otro bloqueo. El centro de día que financió la Generalitat Valenciana sigue pendiente de cesión. Hasta tres requerimientos ha hecho el Consell al alcalde para que le ceda el edificio y así poder equipar y poner en marcha el recurso. Pero nada, el boqueo más absoluto. El 5 de diciembre acabaron las obras y el 17 de ese mismo mes el alcalde abrió sus puertas. Pasados cuatro meses, Compromís sigue sin entregar el recurso y con el bloqueo niega un servicio crucial a 30 familias de Borriol.

Compromís ya no tiene que demostrar mucho más a Borriol. Son demasiados años de castigo para un municipio que ya podría disfrutar de un instituto definitivo y que, lamentablemente, mantiene a sus estudiantes desde 2019 en aulas prefabricadas. Un municipio que podría tener un centro de día con 20 plazas más pero que su alcalde no quiso ampliar. La ideología volvió a imponerse al servicio ciudadano.

Queda ya poco, muy poco, para que Borriol vuelva a ganar.

*Enrique Esteve es portavoz del PP en Borriol