Benicàssim, donde querer volver

A nadie le sorprende que Benicàssim gane pulso y vitalidad durante la Semana Santa, pues cada vez son más quienes nos eligen como destino en estas fechas para pasar sus primeras vacaciones del año. Basta con recorrer nuestras calles, plazas o acercarse a la playa para percibir ese ambiente que acompaña a la llegada de la primavera en los que los días se alargan, la luz adquiere una calidez especial y las terrazas se convierten en puntos de encuentro, donde familias y amigos comparten tiempo y conversación disfrutando de los primeros rayos de sol de la temporada.

Sin embargo, más allá de esa estampa tan característica, lo que verdaderamente distingue a Benicàssim en estos días es su capacidad para ofrecer una experiencia completa, diversa y equilibrada a quienes nos visitan. Aquí conviven el descanso, el ocio, la tradición, la naturaleza y la buena gastronomía, en una propuesta pensada para públicos distintos, pero siempre fiel a esa identidad propia que nos hace únicos.

Por un lado, la fe, la devoción, el recogimiento y el respeto encuentran su máxima expresión en las procesiones que recorren el municipio, donde las imágenes y los pasos avanzan lento por las calles del casco antiguo acompañados por cofrades y fieles, en un ambiente solemne de emoción contenida y recogimiento, que solo se rompe por el compás profundo de tambores y bombos, invitando a la reflexión y al reencuentro con unas tradiciones que se viven desde dentro, y que compartimos generación tras generación.

Al mismo tiempo, y de forma natural, Benicàssim se consolida como la primera gran cita turística de la temporada. Durante estos días, abrimos las puertas de par en par a visitantes procedentes de distintos lugares, muchos de ellos familias que saben que aquí van a encontrar un destino acogedor, seguro y preparado para el descanso y el disfrute, porque nuestras magnificas playas, y ese entorno natural privilegiado que tenemos, como es el Desert de les Palmes, siempre actúan como elementos esenciales a la hora de ofrecer al visitante la mejor oferta para la desconexión y el bienestar.

Gastronomía

Completa esta propuesta un tejido comercial comprometido con la calidad y la atención personalizada, que contribuye a generar una experiencia cercana y muy cuidada. También una excelente y variada oferta gastronómica que apuesta por los productos de proximidad y de temporada, lo que contribuye a fortalecer nuestro territorio, enriqueciendo la experiencia tanto de residentes como de quienes nos visitan.

Pero es que, además, en Benicàssim sabemos conjugar a la perfección tradición y modernidad, pues durante la Semana Santa, además de los actos propios de estas fechas, en el municipio también acogemos el SanSan Festival, que marca el inicio del calendario musical de los grandes eventos musicales de cuantos celebramos en la ciudad, y que reúne a miles de jóvenes que encuentran en la música un motivo más para acercarse y conocer Benicàssim.

Sabemos que la celebración del SanSan Festival en nuestra ciudad aporta dinamismo y proyección y es, además, un reflejo claro de la capacidad de Benicàssim para acoger de forma natural distintas maneras de vivir el ocio, la cultura y también la Semana Santa, y quizá por eso tiene tanto sentido en estas fechas, porque forma parte de una identidad que nos define desde hace tiempo y en la que la música ocupa un lugar propio, no solo como una propuesta más dentro del calendario, sino como una expresión reconocible de nuestra cultura y de un municipio que sabe convivir con la tradición, sin renunciar a todo aquello que también nos abre y nos da proyección. Por ello no es de extrañar que, en pocos años, el SanSan Festival haya sabido construir un vínculo muy especial con Benicàssim, y es esta conexión natural que hemos logrado entre la ciudad y los eventos que albergamos cada año, la que contribuye a reforzar nuestro posicionamiento como ciudad de festivales y como destino turístico, referente en nuestra provincia y en la propia Comunitat Valenciana.

Entorno privilegiado

Por ello, la Semana Santa en Benicàssim representa mucho más que una cita en el calendario, pues es el reflejo vivo de una ciudad que, a base de esfuerzo, trabajo y planificación, hemos sabido conjugar tradición, naturaleza, cultura, gastronomía y ocio, y todo ello en un entorno privilegiado.

Porque somos ese lugar que recibe a quienes nos visitan con hospitalidad y siempre les deja un motivo para regresar, ya sea por la emoción de nuestras procesiones, la belleza de nuestras playas, el paisaje o la energía de los festivales, que atraen a miles de jóvenes y también a nuevos visitantes que descubren en Benicàssim un lugar que enamora y al que siempre apetece volver.

Alcaldesa y senadora