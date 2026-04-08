Derecho de libertad

Los derechos, si no se ejercen, se entumecen. Y este equipo de gobierno que tengo el honor de liderar no vino a la Diputación de Castellón a contemplar, sino a trabajar.

Con una provincia que tiene 135 formas de pensar y cuya diversidad nos suma y nos refuerza, la gestión de los ahorros es una cuestión fundamental. Este año, el cierre del ejercicio 2025 ha arrojado un beneficio de 90 millones de euros. Una cuantía disponible que queremos invertir en nuestros 135 ayuntamientos, que son el principio y el fin de nuestra labor. Sin embargo, el Gobierno de España, liderado por un presidente que perdió las elecciones, nos impone mordazas económicas para impedir que este servicio público que vertebra nuestra acción de gobierno se pueda ejercer.

No se trata de ideología, se trata de sentido común. De defender la libertad económica que como gobierno nos ampara y de urgir un cambio de gestión que en lugar de beneficiarnos, nos bloquea.

Y en esta defensa del derecho que tan clara tenemos en nuestra acción de gobierno, no solo alzamos la voz por esta casa, que es la de los todos los castellonenses. Lo hacemos también por esos 135 municipios a los que cada día dirigimos nuestra gestión porque también ellos son víctimas de reglas caducas e inflexibles que llegan, una vez más, de un PSOE que ha dejado de gobernar para solo resistir.

En este escenario, que claramente condiciona nuestra función de administrar, se ha cruzado una guerra que nos impacta, y mucho. Al coste de la vida, que el PSOE ha situado en picos históricos de inflación, se suma ahora el incremento de los carburantes, los costes de la energía o la cesta de la compra.

Pagamos mucho más y no recibimos más servicios ni mejores recursos. Y eso es así por la irresponsabilidad de un Gobierno de España que en lugar de gestionar, solo da tumbos.

En este desgobierno nos hallamos víctimas de los estertores de un PSOE que se asoma al precipicio. Y nosotros no queremos ser sus compañeros de viaje. No queremos el colapso. Queremos libertad. Por eso esta presidenta que hoy les escribe y que se comprometió a cumplir su palabra, ejerce ese derecho de libertad y reclama un cambio fiscal para no atar de pies y manos a las administraciones locales y a esta Diputación. Porque queremos gestionar el bien común.

Lo que pedimos es sencillo. Si tenemos ahorros, déjennos gastarlos en nuestros vecinos, hacer más grande nuestra provincia y dar bienestar y calidad de vida a nuestros pueblos. Porque es injusto que esta tierra pare por reglas fiscales que hoy no tienen ningún sentido. Porque si dimos un paso en política fue para dar lo mejor por Castellón, no para castigarla.

Esta Diputación de Castellón aprobará este mes de abril, en pleno, una iniciativa para exigir al Gobierno de España más libertad y menos mordazas. Más autonomía en la gestión de los ahorros para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos. El fundamento de nuestra acción diaria.

Y el acuerdo llegará porque así lo ha querido mi tierra. Otorgándonos una mayoría absoluta que es la voluntad de un pueblo que se cansó de las fotos y acabó agotado por anuncios que nunca se cumplieron. Que pidió que las palabras dieran paso a los hechos. Y con ese propósito hemos cambiado esta tierra para seguir sembrando futuro y oportunidades. A todos los niveles, en todos los rincones.

El Gobierno de España debe trabajar. En otro momento de nuestra historia nos parecería ilógico solicitar algo tan evidente. Pero el sanchismo ha hecho tanto mal a las administraciones públicas que ya el disparate entra dentro de la normalidad. El PSOE no debe tener miedo a esa libertad. Practicarla nos hará más eficaces a la hora de gestionar. Y permitirá dar soluciones ágiles y prácticas que redundarán en el conjunto de nuestra tierra.

Oportunidades

Un provincia que dijo alto y claro que no quería complacencia, que merecía liderar. Abanderemos oportunidades y desarrollo. Gestionemos con el propósito de dar soluciones y no de generar problemas. Aprobemos un nuevo modelo de financiación local y autonómica. Desbloqueemos el destino de los 90 millones de euros que la Diputación de Castellón ha conseguido y que serán beneficio para nuestros pueblos.

A este Gobierno de España, incapaz de aprobar unos presupuestos desde 2023, le pedimos, alto y claro, soluciones. Y si su respuesta vuelve a ser la de resistir y no gestionar, serán los castellonenses los que tomen la decisión de cambiar a mejor. Ya lo hicieron en 2023. Y volverán a hacerlo porque por más que Sánchez resista, en España, en mi tierra, gobierna la voluntad popular.

Presidenta de la Diputación de Castellón