Un destino de vida

Burriana está de moda. Y no lo digo solo como un declarado burrianero que se siente orgulloso de su ciudad, sino porque los datos y la realidad de nuestras calles así lo confirman. Estos días de Semana Santa han sido el termómetro perfecto para medir el pulso de una ciudad, que atrae y que convence, mientras termina de prepararse para el verano. Lo vimos en el cartel de completo de nuestro recién inaugurado párking de caravanas en primera línea de mar, una apuesta de este equipo de gobierno que ya da sus primeros frutos. Lo sentimos en nuestros establecimientos de hostelería, abarrotados hasta el punto de que muchos vecinos tuvieron que buscar mesa en municipios vecinos ante la gran afluencia. Y lo comprobamos en nuestras playas, donde hemos aumentado el horario de socorrismo, y a las que se han desplazado miles de familias a disfrutar de unos días de un clima envidiable.

Este éxito no es casualidad. Eventos como el torneo de fútbol base del Primer Toque, que ha movilizado a más de 1.000 deportistas, técnicos y familias, demuestran que Burriana es el escenario ideal para combinar deporte, turismo, cultura y ocio durante todo el año. A esta gran oferta se sumarán citas de primer nivel durante el verano como el Infinitri y el Campeonato de España de Motos de Agua, que consolidan nuestra costa como un referente deportivo nacional. Pero no nos detenemos aquí. Este fin de semana arranca el Sarao Fest, una ventana al verano con música en directo y gratuita para todos, con artistas como Calle Botica o El Colmao, y actividades infantiles para que el ambiente sea familiar.

Sostenible y de calidad

Desde el consistorio, trabajamos día a día con previsión para que este auge sea sostenible y de calidad. Hemos avanzado en la adjudicación de 13 puestos para la explotación de servicios de temporada en nuestras playas para este 2026. Tras recibir un buen aluvión de ofertas (21), otro dato relevante que avala que empezamos a estar en el radar de los empresarios del sector turístico, contaremos con 9 servicios de restauración y beach clubs, además de alquiler de patines, áreas de ocio infantil y zonas náuticas.

Porque Burriana cuenta con 13 kilómetros de costa y playas de arena blanca que nos diferencian. Desde que llegamos al gobierno, hemos trabajado para dotar a ese privilegiado entorno de la oferta de servicios que merece, reforzándola cada año para consolidarnos definitivamente en el mapa de destinos imprescindibles. Nosotros no queremos convertir Burriana en un lugar de paso sino en un destino de vida donde quedarse, de ocio y de oportunidades para quienes quieran generar riqueza.

Alcalde de Burriana