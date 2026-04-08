La gaiata brilla más allá de nuestras fronteras

Esta semana hemos conseguido un hecho histórico para la promoción turística de nuestras fiestas fundacionales. Por primera vez, una gaiata ha salido de España. La Gaiata de la Ciutat Infantil 2026 ha brillado en el puerto de la ciudad francesa de Sète, en el marco de Escala a Sète, actuando como un potente elemento visual y cultural para explicar el significado de nuestras fiestas. Allí estuvieron también nuestras reinas de las fiestas y realizamos una amplia y exitosa promoción turística de Castellón.

Desde Vox nos comprometimos con el món de la festa para poner en marcha un plan de promoción de las fiestas de la Magdalena. Otra demanda histórica desatendida de forma reiterada por los gobiernos de izquierdas. Nada más llegar al gobierno municipal nos pusimos a trabajar en esto y ya hemos llevado la gaiata a Madrid, Zaragoza, Gavà… y ahora a Francia. Con un gran éxito en todos los desplazamientos.

Plan Estratégico

Pero no solo eso. Hemos conseguido que el desfile de gaiatas sea considerado Bien de Interés Cultural y que nuestras fiestas fundacionales sean uno de los pilares del I Plan Estratégico de Castellón, que lanzamos ahora hace un año.

Las fiestas de la Magdalena son uno de los principales atractivos de nuestra ciudad y estamos trabajando para que sirvan como reclamo para ciudadanos de todo el mundo. Frente a quienes solo se dedican a echar fango y odio, nosotros respondemos con trabajo para mejorar Castellón y potenciando nuestras tradiciones. La gaiata es símbolo de nuestra cultura y nuestra identidad, y ahora por fin es motivo de orgullo más allá de nuestras fronteras.

Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón