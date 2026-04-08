En plena Semana Santa

Una conmemoración tan grande, especialmente para el mundo cristiano y para la humanidad en general, no puede estar ausente de los medios de comunicación social, tal como lo vemos actualmente. Se suceden los actos, procesiones, rituales... continuamente. Un fenómeno nuevo, sobre todo en los últimos tiempos en nuestra provincia, es el nacimiento de las Pasiones, iniciadas por la Nueva Jerusalén de Borriol en el año 1975 (si bien hubo una breve a principios del siglo XIII en Vila-real de efímera duración).

Nuestros pueblos han contado durante esta Semana Santa con actos diversos que han ofrecido muestras de la fe que sus habitantes profesan todavía en la Iglesia católica y aun en la ortodoxa que se practica en algunas de las poblaciones de la provincia, unas todavía con el calendario juliano, otras con el gregoriano, ritos orientales. No solo en la capital, sino en algunos pueblos como Vila-real, Orpesa, Segorbe, Torreblanca, etc. Cambian, días, más o menos, pero se inscriben en lo que llamamos Semana Santa en general. Se habla de miles los visitantes que aparecen en nuestra provincia durante estos días, mayormente españoles, pero también extranjeros.

Manjar

Junto a esta semana de Pasión se celebra, no obstante, la alegría de la Pascua de Resurrección, dándole aquí, especial relevancia a un acto muy singular que atrae ahora, más que en otras épocas, la atención de los mayores: la mona, la antigua munna que nos legaron los árabes, muy rico y dulce manjar (a veces también salado).

Es una especie de coca, guarnecida de huevos duros, de origen árabe o anterior a la expulsión de los moriscos. Estas cocas se regalaban a los dueños adornadas con figuras de animales, tales como serpientes, lagartos u otros. Y la mayoría llevan huevos duros incrustados (a veces para aplastarlo en la frente de las niñas, ya que el huevo sea por eso, es tomado como símbolo de la fertilidad femenina).

A veces, en algunas poblaciones, la fiesta se prolonga hasta la semana siguiente o se repite en la festividad de san Vicente Ferrer.

Profesor