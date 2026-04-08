Seguretat habitual
Ara que la geopolítica, que no deixa de ser una espècie d’olla de la Plana per a tot el món, ens ha imposat unes normes alienes i sovint no desitjades, cap a un entorn social divers, no som conscients de situacions normalitzades que són molt bones. Immersos com estem pendents, vullguem o no, del que succeeix arreu del món es perd massa sovint de vista allò que sura arreu i no en som conscients.
És una cosa similar a vore que el sol apareix cada dia i, a casa nostra, moltes vegades i dies de l’any sense ni un núvol ni una temperatura que facen la vida difícil. O, cosa també no forçosament garantida, com és tindre una bona salut. Sense haver d’anar al metge i saber que ens atendran en un hospital. O, una cosa més, considerar que anirem al super o a la verduleria o al mercat i comprar allò que es vol perquè n’hi ha de tot. Són moltes, moltíssimes, les coses materials i també no materials que tenim al costat; que en disposem sense ser-ne massa conscients.
Intangible
Al sobre de tot això, si voleu i la lectora o lector m’ho permet, diré que hi ha un intangible que tot ho abasta i tot ho comprèn. No és veu però s’hi viu enmig. I sense la tal condició la vida, quan això ha passat o succeeix en altres llocs del món, pot esdevindre molt difícil. Fins i tot insuportable.
Es tracta de la seguretat habitual. La seguretat de que tot funciona normalment i cap accident, violència o desgràcia ens caurà al sobre per culpa de males condicions socials.
Ara tenim, sense apreciar-la massa, la seguretat de que quan anem a passejar per un parc, quan eixim de casa i es tira a fer la compra, o si ens asseiem a una terrassa per fer una cervesa o prendre un café, res no pertorbarà el nostre benestar habitual. Simplement, en arribar a casa, sopar i vore la família o gent estimada, i sense haver patit violència de cap mena, haurem fet ús d’eixes condicions socials que ara assaborim. Amb molta probabilitat ni hi haurem pensat en tot això. Però és per aquest petits detalls que vivim bé.
Sociòleg i traductor
