Opinión | LA RÚBRICA
D’enquestes, eleccions i esperança
Fa unes setmanes en Compromís publicàvem el resultat d’una encuesta interna on donava un empat a quatre entre Compromís, PP, Vox i PSOE a les eleccions a la Generalitat, quedant Vox el primer, després nosaltres i el PP i PSOE darrere, però un resultat obert amb el marge d’error que tenen totes les enquestes. He de ser honest, veient la nefasta i negligent gestió de la dreta del terrible episodi de la dana, on l’únic que van fer els membres del PP de tota la Comunitat Valenciana va ser mentir i defendre a Mazón, massa vots em semblen, però les eleccions són eleccions i el poble ha de decidir.
Compromís estem contents amb el resultat, perquè creixem i per la gent d’esquerres d’aquest país som l’alternativa a aquest govern de retallades i amiguisme, i sobretot som els que millor podem enfrontar els reptes socials, econòmics i mediambientals que tenim ja ací i que ens afecten i molt en com vivim dia a dia.
Govern d’esquerres
Alguns ens van criticar per l’entusiasme, ja que Vox era la primera força, però açò no va de qui queda primer, va de qui té la majoria per governar, i mirant la desfeta de l’esquerra i del PSOE en el cicle electoral que ha imposat el PP en les autonomies, la realitat és que en el País Valencià hi ha esperança de fer les coses ben fetes i d’un govern d’esquerres, justament gràcies al fet diferencial de Compromís.
No és d’estranyar que el PP no haja convocat eleccions ací, tot i que motius els sobren. Han canviat de president i no tenen pressupost, però els números no els eixen, i és perquè amb Compromís l’esquerra pot guanyar les eleccions al País Valencià.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
