La IA sobrehumana

Mientras el mundo avanza entre tensiones y armas, en el ámbito tecnológico empezamos a atisbar fronteras futuristas cada vez más cercanas. Parece evidente que llegaremos a modelos de inteligencia artificial con capacidades muy superiores a las humanas en un tiempo próximo. Tal vez lo hemos hecho ya. Anthropic, que hace unas semanas se enfrentó al Pentágono por negarse a eliminar los límites éticos en el uso militar de su IA, ha anunciado que ha tenido que encerrar su último modelo, Claude Mythos, por las implicaciones que tendría en manos incorrectas. Su nuevo sistema ha sido capaz de detectar miles de vulnerabilidades críticas en sistemas operativos y navegadores que han estado ahí durante décadas y nadie había visto nunca. Un avance claro en ciberseguridad que requiere de la introducción de límites desde el primer momento. Porque, al alcance de hackers, podría comprometer sistemas a escala global.

Y es esa inmensa capacidad y su consecuente reflexión también la constatación de que estamos en una fase que invita a redefinir todo lo demás. OpenAI ha planteado abiertamente un escenario de convivencia con una inteligencia artificial sobrehumana que obliga a prepararse ya, no en términos técnicos, sino económicos y sociales: semanas laborales más cortas, impuestos a la automatización, fondos públicos financiados por empresas de IA…

La contradicción

Hablamos de asumir que estas tecnologías, las que tengamos a nuestro alcance y las que no pero que igualmente operen en otras capas de nuestra sociedad, no solo nos complementarán, sino que nos situarán en niveles de productividad completamente distintos, con todo lo que implica en la gestión del tiempo, en la relación con el trabajo y en los conflictos que surgirán en el proceso. Después de años de evolución progresiva hasta alcanzar niveles sobrehumanos, resulta difícil no ver la contradicción: la mayoría de la población sigue al margen de su uso. Y ese desfase es, probablemente, lo relevante. Porque no hablamos de un cambio futuro, sino de uno que ya está ocurriendo sin estar distribuido ni asumido de forma homogénea.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor UJI