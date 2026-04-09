Opinión | A FONDO
L’Alcora creix: el pla que fa poble
Pensar en gran està molt bé; és més, considere necessari impulsar projectes transformadors que ens facen fer un salt com a poble i ens posicionen com el referent que l’Alcora mereix. Un camí que estem traçant, en gran part, gràcies a les subvencions històriques aconseguides.
Però, tindre l’ambició de mirar lluny, no ens pot fer perdre de vista que la vida real passa per la vorera de davant de casa. Al final, el que volem totes i tots és viure en un poble amable, ben cuidat i on les coses funcionen, des del nostre carrer fins al camí que ens porta al maset.
Trobar l’equilibri entre una visió estratègica i la gestió del dia a dia és el que ens mou com a equip de govern. D’eixa convicció naixel pla l’Alcora Creix. De la voluntat de cada regidor i regidora de donar resposta a les principals demandes que els traslladen els veïns i veïnes.
Un impuls de 5,5 milions
Es tracta d’un compromís ferm per a fer que el nostre municipi avance amb ordre i sentit, a través d’una estratègia que mobilitzarà 5,5 milions d’euros entre 2026 i 2028. Una inversió pensada per a transformar el nostre entorn urbà i elevar, de manera real, la qualitat de vida de tota la ciutadania.
Aquest full de ruta no és fruit de la improvisació. És el resultat directe d’una gestió econòmica responsable i sanejada que ens ha permés tancar l’exercici 2025 amb una liquidació positiva de 2,5 milions d’euros. Eixa salut dels comptes municipals és la que ens atorga ara la capacitat d’afrontar aquest repte. Tenim el múscul financer, tenim els projectes definits i, sobretot, tenim la determinació d’executar-los amb la màxima solvència.
L’entorn com a prioritat
En el centre d’aquest pla es troba la micropolítica, la forma d’entendre la gestió municipal que posa el focus en les coses xicotetes però imprescindibles; l’urbanisme del dia a dia. Concretament, destinarem més de 2 milions d’euros a millorar els espais que compartim: el paviment dels nostres carrers, l’accessibilitat de les voreres per a les persones amb mobilitat reduïda, l’adequació i el condicionament de la xarxa de camins rurals, entre moltes altres intervencions de proximitat. Cada euro està destinat a dignificar allò que és de totes i tots.
Però l’Alcora Creix va més enllà de l’asfalt. És un pla amb una clara vocació social i humana. El derrocament de l’antiga fàbrica Sanchis, amb una inversió directa d’1,2 milions d’euros, n’és l’exemple més clar. Estem transformant un espai degradat i perillós, en la llavor del nostre futur social: el terreny on s’alçarà la futura residència de la tercera edat. Cuidar els nostres majors, garantir-los una atenció digna i pròxima en el seu propi poble és una inversió prioritària de primer ordre.
Prosperitat
A aquest impuls social s’uneix el suport al nostre teixit econòmic, que és el que ens permet generar prosperitat. L’Alcora és un motor industrial, i per això destinem prop d’un milió d’euros a la modernització dels nostres polígons. Tanmateix, la clau del futur són les oportunitats per a la nostra gent, per això, farem realitat el nou centre de formació. Volem infraestructures del segle XXI i professionals preparats perquè l’Alcora continue sent un poble amb futur i una terra d’oportunitats.
Paral·lelament, entenem l’esport com un pilar bàsic de salut i convivència. Amb més de 400.000 euros d’inversió en instal·lacions (com la reforma de la piscina coberta, el nou projecte de pumptrack o l’actualització del camp de tir i les pistes de tenis) reafirmem el nostre compromís amb un estil de vida saludable per a totes les edats. I de la mateixa manera que cuidem el benestar de la nostra gent, hem de protegir allò que ens fa únics: la nostra història. Amb eixa premissa, la recuperació del patrimoni i l’aposta per la cultura ocupen un lloc central en aquest full de ruta. Invertir en la rehabilitació de portals històrics, millorar el nucli antic o apostar per la nostra ceràmica amb murals artístics és protegir l’orgull de ser alcorins i alcorines.
Eixe mateix orgull és el que ens porta a cuidar el nostre entorn amb nous espais verds com els previstos al Moreral i als Jardins de la Vila; a enfortir el nostre escut social per a no deixar ningú enrere; i a mantindre una aposta decidida pel benestar animal i el medi ambient.
Un projected’equip
Tot aquest desplegament és el resultat d’un treball coral de tot l’equip de govern. Cada regidoria ha participat en la definició de les prioritats de les seues àrees, però sempre amb un prisma comú: l’escolta activa. L’Alcora Creix no s’ha dissenyat en un despatx tancat, sinó des del diàleg constant amb els veïns i veïnes. Eixe és el nostre compromís: honestedat, estabilitat, proximitat i fets. Continuem avançant junts; l’Alcora que ve ja està en marxa.
Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
