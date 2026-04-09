Prevención y concienciación

En estas fechas, cuando el calor comienza a intensificarse, es imprescindible que tomemos conciencia del grave peligro que suponen los incendios forestales. Como concejal, me preocupa profundamente la seguridad de nuestro entorno natural, pero también la de nuestros vecinos, porque un incendio no solo arrasa con árboles, sino que pone en riesgo vidas, viviendas y el futuro del municipio.

Cada verano, vemos cómo pequeños descuidos acaban convirtiéndose en grandes tragedias. Una colilla mal apagada, una quema agrícola sin control o incluso el abandono de residuos en zonas forestales pueden ser el origen de un fuego devastador. Por eso, la prevención no es solo una tarea de las administraciones; es una responsabilidad compartida que requiere la implicación de todos.

Desde el Ayuntamiento, con el apoyo de Diputación, se está actuando sobre 11 hectáreas para reforzar la prevención con el mantenimiento de zonas verdes, pero ninguna medida será suficiente sin la colaboración ciudadana. Es fundamental respetar las normas: no encender fuego en zonas no autorizadas, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en días de alto riesgo y mantener limpios los alrededores de viviendas y parcelas.

Prudencia

Además, debemos actuar con rapidez ante cualquier indicio de incendio. Avisar de inmediato a los servicios de emergencia puede marcar la diferencia entre un susto y una catástrofe. La prudencia y la anticipación son nuestras mejores herramientas.

Cuidar nuestro entorno natural no es solo una obligación, es un compromiso con las generaciones futuras. Hagamos de la prevención una prioridad y de la responsabilidad un valor compartido. Solo así podremos disfrutar de nuestros paisajes con la tranquilidad de saber que entre todos los protegemos.

Quiero también trasladar nuestro más profundo reconocimiento a la labor incansable que realizan los bomberos, profesionales que arriesgan su vida para proteger la de los demás y preservar nuestro patrimonio natural.

Concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orpesa