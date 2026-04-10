Bienvenido Mr. España

Hay un clásico del cine español, Bienvenido Mister Marshall, firmado por el ilustre director valenciano Luis García Berlanga, en el que un pueblo entero se ilusiona con la llegada de los americanos que, se supone, traerán consigo prosperidad y solución a todos sus males. Los vecinos se preparan, ensayan, se disfrazan de lo que creen que el visitante quiere ver… y al final los coches pasan de largo sin detenerse. La promesa no se cumple, el pueblo vuelve a la realidad y todo sigue igual. Es una metáfora que ha sobrevivido décadas porque describe, con una precisión dolorosa, la frustración de quien espera que otros resuelvan lo que solo puede resolverse desde dentro.

Traigo a cuento esta película porque el reciente nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda me ha generado una mezcla de esperanza y cautela que me recuerda, salvando todas las distancias, a aquel pueblo de Villar del Río. Esperanza, porque Arcadi España no es un desconocido para quienes llevamos años exigiendo una financiación justa para la Comunitat Valenciana. Cautela, porque los problemas que tenemos pendientes son demasiado serios como para resolverlos con buenos deseos.

De Arcadi España se puede afirmar que es un político con una solvencia técnica y una capacidad de diálogo que no abundan. Su cargo más relevante en la Generalitat fue el de conseller de Hacienda, y eso lo convierte en alguien que no necesita que le expliquen qué es la infrafinanciación estructural: la ha gestionado, la ha sufrido y, sobre todo, la conoce desde dentro. Sabe lo que significa tener que mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales con menos recursos de los que corresponden. Conoce los números, entiende el problema y, lo que es igualmente importante, tiene la disposición para sentarse a hablar y buscar acuerdos. Eso, en el contexto actual, no es un detalle menor: es un activo valioso.

Por eso, su llegada a Hacienda es, objetivamente, una oportunidad. Una oportunidad para que el debate sobre la financiación autonómica deje de ser un campo de batalla político y se convierta en lo que siempre debería haber sido: una negociación técnica y política seria, orientada a corregir una injusticia histórica. Y en ese contexto, hay un punto de partida: la propuesta del Gobierno de España sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es, en términos generales, positiva para la Comunitat Valenciana. Supone reconocer que el sistema actual está agotado, que hay comunidades que llevan décadas siendo tratadas de forma injusta, y que es necesario un marco más equitativo. La Comunitat Valenciana lleva demasiados años recibiendo menos recursos por habitante que otras comunidades. Esa brecha está acreditada por expertos y reconocida en distintos foros, y nos ha obligado a endeudarnos para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales que merecen nuestros ciudadanos. El nuevo modelo de financiación no puede seguir esperando.

Reivindicación

Pero para aprovechar esta oportunidad, hace falta algo más que un buen ministro: hace falta un interlocutor valenciano a la altura. Y aquí es donde el Consell del president Pérez Llorca tiene una responsabilidad que no puede eludir. Hasta ahora, ante la propuesta de un nuevo modelo, la postura del gobierno valenciano ha oscilado entre el rechazo y el maximalismo. Se ha agitado la bandera de la reivindicación sin acompañarla siempre de una estrategia clara para conseguirla.

Que conste que las reivindicaciones son legítimas y deben mantenerse. El fondo de nivelación que compense nuestra infrafinanciación hasta que se apruebe un nuevo modelo es una demanda razonable. La condonación de la deuda generada precisamente por esa infrafinanciación es una demanda justa. Nadie debería renunciar a ellas. Pero una cosa es mantener esas reivindicaciones con firmeza y otra muy distinta es instalarse en el no por principio, rechazando avances parciales que no resuelven todo el problema, pero sí alivian parte de él. En política, y especialmente en cualquier negociación, quien rechaza lo bueno por esperar lo mejor, a menudo acaba sin nada.

Diálogo

El nombramiento de Arcadi España es, en este sentido, una invitación implícita al diálogo. Sería un error histórico no aceptarla. El gobierno valenciano tiene ante sí la posibilidad de sentarse con alguien que entiende el problema desde dentro, que no necesita que le expliquen qué es la infrafinanciación y que llega a su nuevo cargo, estoy seguro, con voluntad de acuerdo. Desaprovechar ese momento por mantener posiciones inmovilistas sería, precisamente, comportarse como aquel pueblo de la película: preparar el escenario, ensayar el discurso… y dejar pasar el tren.

Desde UGT seguiremos reivindicando un nuevo modelo de financiación justo para la Comunitat Valenciana, que incluya la compensación de la infrafinanciación histórica, el fondo de nivelación y la solución definitiva al problema de la deuda. Eso no está en discusión. Pero también creemos que el camino para conseguirlo no pasa por el enfrentamiento permanente, sino por la negociación inteligente y por construir acuerdos que sirvan a la ciudadanía, no a los titulares de prensa.

Bienvenido, Mr. España. Esperemos que esta vez los coches sí se detengan. Y que, desde aquí, su tierra, tengamos también la sensatez y la valentía de salir a recibirlos.

Secretario general de UGT-PV