Umbral sorprendió en su columna diaria con un titular impactante: Me acuesto con este país. En el texto utilizó la metáfora de la intimidad, su mujer se llamaba María España. Hemos sabido que los perillanes entrullados, estos días sentados en el banquillo, Ábalos y Koldo utilizaban el pseudónimo España para referirse a Jésica Rodríguez, mantenida del entonces ministro de Sánchez y secretario de Organización del PSOE. La hoy dentista Rodríguez ha declarado que en aquellos tiempos de desbarre y trinque a cuenta del erario público ejercía como «azafata de imagen». No por ya sabido cuanto estamos viendo en la sala de vistas del Tribunal Supremo deja de causar menos conmoción. Empero, resulta inquietante constatar el nulo impacto de las insultantes declaraciones que se van sucediendo ante los togados en la Moncloa, Ferraz y socios, tanto internos como externos, que hacen posible la gobernabilidad de Sánchez, en obscena actitud de pelillos a la mar. La izquierda reivindicativa de la pureza moral mira hacia otra parte: vaya yo caliente, ríase la gente.

El sanchismo en estado puro está siendo juzgado. En mayo de 2018 Ábalos defendió en el Congreso la moción de censura contra Rajoy: «Para recuperar la dignidad de nuestra democracia». En octubre de aquel año, con el bolsillo suelto de ministro, contrató a Jésica: 2.700 euros mensuales en alquiler de vivienda, nómina de las empresas públicas Tragsatec e Ineco (casi 44.000 euros) y tarifa de azafata como acompañante del número dos de Sánchez. Temprano empezaron a calzarse a España.

Periodista y escritor