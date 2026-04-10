Un compromiso compartido con el Millars

Asumir la presidencia del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars es, ante todo, un honor y una gran responsabilidad. Hablamos de uno de los enclaves naturales más valiosos de nuestro entorno, un espacio donde naturaleza, historia y paisaje se entrelazan para ofrecernos una auténtica joya que debemos preservar.

La desembocadura del Millars no es solo un paraje de enorme valor ecológico, es también un testimonio vivo de nuestra identidad. Sus hábitats, su biodiversidad y su riqueza paisajística forman parte de un legado que tenemos la obligación de proteger y transmitir a las generaciones futuras. Esa es, sin duda, una de las claves que debe guiar nuestra acción, la de entender que conservar este entorno es también educar en valores.

La educación ambiental es crucial. Solo desde el conocimiento y el respeto podremos garantizar un uso responsable de este espacio. Iniciativas que acerquen el paraje a escolares, familias y visitantes, que fomenten la sensibilización y que promuevan hábitos sostenibles son fundamentales.

Objetivos comunes

Pero si algo define al Consorci del Millars es la colaboración institucional. Este proyecto es un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos entre administraciones (los ayuntamientos de Vila-real, Burriana y Almassora, la Diputación y la Generalitat) permite avanzar con mayor eficacia en objetivos comunes. La protección de un entorno como este no entiende de fronteras municipales, requiere diálogo, coordinación y una visión compartida.

En este camino, quiero reconocer y poner en valor el trabajo realizado por mi antecesor, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer. Durante su etapa al frente del Consorci se han impulsado actuaciones clave, desde la mejora de hábitats hasta el desarrollo de proyectos como Life Awom. En esta línea vamos a seguir trabajando; además, ahora, cara al verano, vamos a poner el foco en la necesaria concienciación sobre la prohibición de bañarse en el río por seguridad.

Almassora, además, tiene el privilegio de contar con el Sendero Azul junto al Millars, una vía que permite disfrutar de este entorno único de manera respetuosa. Invito a todos a recorrerlo y a descubrirlo.

Porque el Millars es memoria, es paisaje, es vida. Y su cuidado es una tarea que nos une a todos.

Alcaldesa de Almassora