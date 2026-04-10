Opinión | LA RUEDA
Aún hay algo peor
Es público y notorio que después de los cánticos islamófobos aparecidos en el partido de fútbol España-Egipto, nuestras vergüenzas racistas y xenófobas recorren y asombran al mundo. Aunque, para algunos, la culpa la tiene el árbitro.
¡Si! El árbitro debió parar el partido. Pero una de las razones fundamentales, no la única, por las que esas ideas y esos grupos fascistoides, ultras y supremacistas de la extrema derecha han adquirido fuerza en España durante los últimos años es porque ahora no solo están en la calle, sino también en los parlamentos, en el Congreso de los Diputados y en los autonómicos. Todos hemos visto cómo algunos representantes de la soberanía popular levantan bulos y falsedades que vienen a decir que los inmigrantes «reciben todas las ayudas», «nos quitan el trabajo», «rebajan el nivel de las escuelas», «saturan los servicios públicos», «a diferencia de los españoles, emigran sin contrato de trabajo», «llegan sin nada y delinquen»… Además, fomentan prejuicios contra las religiones de los inmigrantes y, en concreto, contra el islam.
Lepra social
Al final el inmigrante es el otro, el que queda deshumanizado y criminalizado injustamente. Bueno pues, si a todo lo dicho le unimos lo de la polarización, que no es el normal y necesario debate de ideas, sino la sustitución de las propuestas alternativas por el insulto y la permanente deslegitimación del gobierno, es evidente que impulsan una democracia sin política o sin soluciones concretas, y una política sin virtudes cívicas. Caldo de cultivo de esa lepra social. En todo caso, actualmente, aún hay algo peor que escuchar los cánticos islamófobos del España-Egipto: ver al PP elaborando y pactando programas y composiciones de gobiernos con Vox.
Analista político
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau
- Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos