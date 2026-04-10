Es público y notorio que después de los cánticos islamófobos aparecidos en el partido de fútbol España-Egipto, nuestras vergüenzas racistas y xenófobas recorren y asombran al mundo. Aunque, para algunos, la culpa la tiene el árbitro.

¡Si! El árbitro debió parar el partido. Pero una de las razones fundamentales, no la única, por las que esas ideas y esos grupos fascistoides, ultras y supremacistas de la extrema derecha han adquirido fuerza en España durante los últimos años es porque ahora no solo están en la calle, sino también en los parlamentos, en el Congreso de los Diputados y en los autonómicos. Todos hemos visto cómo algunos representantes de la soberanía popular levantan bulos y falsedades que vienen a decir que los inmigrantes «reciben todas las ayudas», «nos quitan el trabajo», «rebajan el nivel de las escuelas», «saturan los servicios públicos», «a diferencia de los españoles, emigran sin contrato de trabajo», «llegan sin nada y delinquen»… Además, fomentan prejuicios contra las religiones de los inmigrantes y, en concreto, contra el islam.

Lepra social

Al final el inmigrante es el otro, el que queda deshumanizado y criminalizado injustamente. Bueno pues, si a todo lo dicho le unimos lo de la polarización, que no es el normal y necesario debate de ideas, sino la sustitución de las propuestas alternativas por el insulto y la permanente deslegitimación del gobierno, es evidente que impulsan una democracia sin política o sin soluciones concretas, y una política sin virtudes cívicas. Caldo de cultivo de esa lepra social. En todo caso, actualmente, aún hay algo peor que escuchar los cánticos islamófobos del España-Egipto: ver al PP elaborando y pactando programas y composiciones de gobiernos con Vox.

Analista político