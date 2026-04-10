Opinión
La jubilación de los exhaustos
Liberación o incertidumbre. Recuperación del control del tiempo o pérdida existencial. La perspectiva de la jubilación produce sentimientos ambivalentes. Pero, a diferencia del pasado, las connotaciones asociadas a la decadencia están siendo desterradas. La mayoría de las personas llega al final de su vida laboral con buenas condiciones de salud, una amplia esperanza de vida y capacidad para disfrutar de aquello que el trabajo ha obligado a aplazar durante décadas. Desde el tiempo libre, la familia, la cultura o, simplemente, el descanso.
La jubilación ya no es una renuncia, más bien es el anhelo de cada vez más trabajadores que fantasean con ese momento. No tanto porque rechacen su profesión, sino porque sienten que llevan demasiado tiempo sosteniendo unas exigencias crecientes. Muchos han pasado treinta, cuarenta años encadenando jornadas interminables, presión por resultados, disponibilidad permanente y una transformación tecnológica que obliga a adaptarse sin tregua.
La generación que hoy ronda los cincuenta o los sesenta años comenzó su carrera laboral en un mundo muy distinto. Entonces, el empleo terminaba, en buena medida, al atravesar la puerta de salida. Ahora, siempre queda entreabierta una puerta digital: un correo por responder, un mensaje pendiente, una videollamada de última hora. La frontera entre trabajo y vida privada se ha ido borrando hasta casi desaparecer. Y esa sensación de estar siempre conectado, siempre disponible, acaba por desgastar.
A ello se suma una contradicción difícil de asumir. Nunca se había llegado a la madurez con tanta experiencia y tanta capacidad profesional, pero al mismo tiempo se multiplican las necesidades de adaptarse a cambios difíciles de asumir o incorporar.
Desalentador
A todo el contexto laboral se suma la fatiga por las cargas familiares. Muchas personas en esta franja de edad deben compaginar el trabajo con el cuidado de padres dependientes. En este contexto, la perspectiva de trabajar hasta los 67 años resulta desalentadora. Las encuestas muestran de forma abrumadora que la mayoría preferiría retirarse antes. Sin embargo, la realidad demográfica y económica empuja en sentido contrario. Vivimos más años, nacen menos niños y el sistema de pensiones necesita una población activa más numerosa y durante más tiempo. Retrasar la edad de jubilación parece inevitable.
Ante esta situación, resulta pertinente repensar el mercado laboral. Si la sociedad necesita que millones de personas sigan trabajando hasta edades cada vez más avanzadas, cabría transitar hacia un modelo que ofrezca mayor flexibilidad, que reoriente al profesional hacia funciones menos exigentes físicamente, que ponga en valor la experiencia y que permita aprovechar mejor el talento sénior. Incluso en un mero sentido empresarial, resulta muy poco provechoso tener trabajadores que solo acumulan fatiga. La jubilación seguirá siendo un horizonte deseado, representa la promesa de un tiempo propio después de toda una vida de obligaciones. Pero, mientras no llega ese momento, cabe encontrar el modo de mantener la motivación y la salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
- San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
- Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau
- Los locales de Peñíscola Playa ya son historia después de más de 30 años de conflictos