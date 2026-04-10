Opinión | A FONDO
El preu de votar PPVox
Hi ha situacions que, per molt que intentem abordar-les amb serenitat institucional, no poden ni han de deixar-nos indiferents. El cas de Noah, un xiquet de Vila-real amb discapacitat que estudia al CEIP Pascual Nàcher, és una d’elles. I ho és perquè posa en evidència una realitat preocupant: ni tan sols una resolució judicial és suficient perquè la Conselleria d’Educació governada per PPVox actue com correspon. Parlem d’un menor per al qual ja hi ha una sentència clara. Després de la sentència dictada pel jutjat, esperem que es complisca i que a la Conselleria no se li ocórrega modificar esta decisió. No estem davant d’una opinió ni d’una interpretació interessada, sinó davant d’un pronunciament judicial que obliga a garantir el suport que este xiquet necessita durant tota la jornada lectiva. Qualsevol intent de rebaixar, retallar o desvirtuar esta resposta seria, senzillament, inacceptable.
Resulta especialment greu que una família haja hagut d’acudir als tribunals per a reclamar un dret tan bàsic com és l’educació inclusiva del seu fill. Però encara ho és més que, una vegada la justícia li dona la raó, la Conselleria continue responent a mitges. No estem parlant d’un luxe ni d’un privilegi. Estem parlant d’un dret fonamental, del suport que un xiquet necessita per a aprendre, seguir el ritme de la classe i participar en igualtat de condicions.
I ací no valen excuses. No val refugiar-se en terminis, fiscalitzacions o tràmits interns. L’administració està per a resoldre problemes, no per a cronificar-los. Quan hi ha una resolució judicial i una necessitat acreditada, el que s’espera d’una conselleria és diligència, sensibilitat i compliment íntegre. No una resposta parcial, ni una interpretació a la baixa, ni una eixida provisional per a cobrir l’expedient.
Però, a més, el problema dels reforços educatius no és puntual ni és un cas aïllat. La comunitat educativa ja fa temps que advertix d’esta situació davant de la inacció dels responsables. I en eixa mobilització, este equip de govern progressista del Pacte de la Llum de Tol vam estar al seu costat, recolzant una reivindicació justa i necessària, mentre que el PP i Vox de Vila-real votaven en contra de donar suport a la comunitat educativa.
Quan es retallen recursos i no es prenen seriosament necessitats educatives com les que Néstor i Noelia, els pares de Noah, estan reclamant, el mal que es fa és profund: afecta el mateix xiquet que necessita el suport, afecta els seus companys i companyes, afecta la comunitat educativa i afecta tota la societat, doncs alguns dels efectes que es produeixen per la mancança d’aquests recursos seran irreparables.
Des de la Conselleria d’Educació del govern de PPVox, en canvi, el que arriba és justament això: una manera de gestionar que sembla més preocupada per minimitzar l’impacte polític del problema que per resoldre’l de veritat. Amb bones paraules, notes internes i calendaris administratius, però sense garantir allò essencial. I en un assumpte com este, governar a mitges és abandonar a mitges.
Inacceptable
El més dolorós és el missatge de fons. Quan una administració no compleix íntegrament una resolució judicial en un cas tan sensible, està traslladant a les famílies que els seus drets poden quedar sotmesos a la conveniència del moment. I això, en una societat que es vol inclusiva, és senzillament inacceptable.
Des de l’Ajuntament de Vila-real hem estat al costat de la família des del primer moment. Hem fet seguiment del cas, hem oferit tota la nostra col·laboració i continuarem fent-ho. Perquè entenem que la nostra responsabilitat és acompanyar, defensar i alçar la veu quan una injustícia colpeja un veí o una veïna de la nostra ciutat. I també perquè sabem que, en allò que depén de Vila-real, s’ha fet tot el possible.
La inclusió no pot ser un lema de cartó pedra. No pot dependre de la sort d’una família ni de la capacitat de resistència de qui reclama. La inclusió és un dret, i només té una manera digna d’aplicar-se: completa, efectiva i a temps. Noah no necessita mig professor. Necessita el suport complet que la justícia ha determinat. I el necessita ara, no quan a l’administració li vinga bé.
L’educació és fonamental per a construir societats més saludables i una millor convivència. Són els euros millor invertits. Per això, cada retallada, cada demora i cada resposta insuficient en matèria d’inclusió educativa no és només una fallida administrativa: és una renúncia col·lectiva al futur que volem construir. Per això exigim una solució definitiva. No una mesura provisional ni una resposta de mínims. Exigim que la Conselleria complisca el que ha dit la jutgessa i que el govern de PPVox deixe d’amagar-se darrere de la burocràcia per a no assumir la seua responsabilitat. Perquè darrere de cada paper hi ha una persona, darrere de cada retard hi ha una família i darrere de cada pedaç hi ha un xiquet que no pot esperar. I en este cas, Vila-real no callarà. No tot és competència nostra com a Ajuntament, però tot el que passa al poble és cosa nostra. Aquesta és la meua manera d’entendre la tasca com a servidor públic.
Alcalde de Vila-real
