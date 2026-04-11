¿Y Castellón?

Hace unos días, la Generalitat Valenciana presentaba el Plan Estratégico del sector aeroespacial de la CV, un documento llamado a posicionar a nuestro territorio en una industria clave para el futuro. Sin embargo, una primera lectura del texto desvela que Castellón, pese a sus evidentes capacidades, ha sido directamente ignorado.

Y resulta especialmente grave porque el sector aeroespacial ya es una realidad en la provincia. Castellón dispone de una infraestructura estratégica como el aeropuerto, que ha evolucionado hacia un verdadero polo industrial y tecnológico. En su entorno se ha consolidado un ecosistema que integra formación, innovación y empresa: una incubadora de la Agencia Espacial Europea (Esabic), startups como Arkadia Space (centrada en sistemas de propulsión verdes), y bancos de ensayo que permiten validar tecnología en condiciones reales.

A ello se suma un elemento diferencial: el único centro de Formación Profesional aeronáutica de la Comunitat Valenciana, implantado en el propio aeropuerto, concebido para generar formación especializada y arraigo territorial. Y, además, la Zona de Actividades Complementarias, llamada a acoger industria aeroespacial de mayor escala y consolidar un tejido productivo de alto valor añadido.

Transformación económica

La propia Diputación de Castellón ha identificado el sector aeroespacial como una oportunidad de futuro para la provincia, vinculándolo al aeropuerto como motor de transformación económica.

Por eso resulta inaceptable que el plan autonómico ignore estas capacidades ya instaladas. Y no es una cuestión anecdótica, es una decisión estratégica que condiciona el futuro económico de la provincia.

Más aún cuando no es la primera señal preocupante: hace algo más de dos años un director general oriundo de Alicante llegó a plantear el traslado de la Esabic al puerto de Alicante, pese a ser una iniciativa impulsada por Aerocas.

La sociedad castellonense, su tejido empresarial y su representación política no pueden permitir este ninguneo. Castellón no parte de cero. Castellón ya está en el sector aeroespacial. Y excluirla es inaceptable.

Economista