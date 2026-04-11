Opinión | LA RÚBRICA
Compte enrere
Entrem en el compte enrere de la legislatura. I és que queda només un any per a les eleccions autonòmiques i municipals. Potser, per a alguns, això és massa temps per a fer pronòstics electorals. Més encara en este món sotmés a guerres i ultimàtums de dèspotes autoritaris, on tot pot canviar en un segon. Però jo m’arriscaré amb un pronòstic clar: si fem les coses bé, farem fora la dreta de les institucions.
Cert és que, a nivell estatal, el rebuig a la guerra ha donat un poc d’oxigen a un PSOE que, a nivell territorial, està en mínims. Però també ho és que el PP no aconsegueix majories absolutes ni a Aragó ni a Extremadura, ni és capaç de formar govern amb un Vox que ja ha tocat sostre.
I per què ací hauria de ser diferent? Perquè ací tenim una singularitat electoral. Ací tenim Compromís, una força transformadora arrelada al territori, amb un candidat consolidat i valorat, com Baldoví, que s’ha reforçat amb la tornada d’Oltra. Per això, si el PSPV aguanta posicions, farem el canvi.
Més encara, perquè al davant tenim un PP desgastat, liderat per un Pérez Llorca incapaç de distanciar-se de l’incompetent de Mazón, a qui manté l’escó, i extorsionat per un Vox cada volta més xenòfob, antivalencià i sense propostes.
Però no està fet. Cal treballar l’any que queda porta a porta, amb propostes reals per a fer front als problemes d’accés a l’habitatge, per a recuperar la qualitat dels serveis públics i per a millorar, en definitiva, la qualitat de vida de la gent.
Així que... a la faena!
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
