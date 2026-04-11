La economía pasa factura a las pymes

Las pequeñas y medianas empresas castellonenses atraviesan una paradoja que llega a ser inquietante: mantienen la actividad, sostienen el empleo y, sin embargo, ven erosionada su rentabilidad hasta niveles que comprometen su viabilidad futura. El último barómetro del sector al que ha tenido acceso este medio no describe precisamente un tejido empresarial en retirada, sino uno que resiste; eso sí, a costa de un esfuerzo creciente y de márgenes cada vez más estrechos.

El dato más revelador no es que una mayoría de empresas cierre el ejercicio con beneficios, sino que una proporción significativa no alcance ni siquiera una rentabilidad real. Este matiz resulta clave. Ya no se trata únicamente de sobrevivir, sino de hacerlo en condiciones que permitan reinvertir, crecer y absorber imprevistos. Cuando más de cuatro de cada diez empresas apenas equilibran cuentas o incurren en pérdidas, el problema deberíamos preocuparnos más allá de lo que digan las cifras macro.

Además y por si fuera poco, el deterioro es reciente. En este caso no responde a inercias pasadas ni a crisis arrastradas, sino a un entorno que se ha endurecido en poco tiempo. Esto apunta a factores externos que están alterando las reglas del juego: presión fiscal al alza, costes laborales elevados e incertidumbre económica persistente. A ello se suma un elemento menos visible pero igualmente determinante: la carga burocrática y la lentitud administrativa, que consumen recursos, tiempo y energía sin generar valor añadido.

Menos retorno

El resultado es un modelo de funcionamiento cada vez menos eficiente. Las empresas venden más, trabajan más y asumen mayores riesgos, pero obtienen menos retorno. Esta dinámica no solo reduce la rentabilidad, sino que incrementa la vulnerabilidad ante cualquier perturbación adicional. En estas condiciones, el crecimiento deja de ser una oportunidad para convertirse, en ocasiones, en una fuente de tensión, por extraño que pueda parecer.

Los ejemplos sectoriales refuerzan este diagnóstico. Así, en el ámbito inmobiliario, el aumento de la actividad no se traduce en mayor estabilidad, sino en una mayor exposición a costes y a un mercado más exigente y volátil. En el turismo, tan importante para nuestra provincia, el incremento de ventas convive con una reducción de beneficios. En todos los casos se repite el mismo patrón: más volumen, menos margen. Este desajuste entre esfuerzo y resultado plantea una cuestión de fondo. Si la actividad económica crece pero no mejora la rentabilidad, el sistema pierde capacidad de sostenerse en el tiempo. Las empresas pueden adaptarse durante un periodo, optimizar procesos o asumir sacrificios, pero esa resiliencia tiene un límite. Cuando el equilibrio depende de trabajar más horas, asumir más riesgos o aceptar menores retornos, la sostenibilidad deja de estar garantizada.

Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en la evolución de la actividad, sino en las condiciones en las que esta se desarrolla. La fiscalidad, los costes estructurales y el funcionamiento de la Administración no son elementos secundarios, sino factores determinantes en la salud del tejido empresarial. Ignorar su impacto equivale a confundir dinamismo con fortaleza. Aquí la cuestión no es si las pymes están respondiendo (que lo están), sino cuánto tiempo pueden seguir haciéndolo sin que ese esfuerzo termine pasando factura.