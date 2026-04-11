Opinión | LA RUEDA
Festes de Sant Vicent Ferrer
El pas de Sant Vicent Ferrer per la nostra província és paradigmàtic i, sobretot, popular. Les festes que determinats pobles encara celebren en la nostra província (la Vall d’Uixó, Nules, Xilxes, la Llosa, l’Alcora o Borriol) recorden ben bé l’impacte que la seua presència va representar i que avui no ha minvat en absolut.
Agenda
Revisant un poc els programes de festes que acaben d’eixir al carrer ho pregonen ben bé: increment d’actes i de gent. Concretament a Borriol hi ha preparades unes 130 paelles en diversos carrers del poble, partida de pilota valenciana, balls, concerts, pirotècnia, coca fullà, coets, mascletaes, nit de cant valencià, versadors, dolçainers i tabaleters, discoteca…
Naturalment el centre de les celebracions són els actes religiosos, missa major i processons, bé a l’ermita, bé a l’església o als carrers. Sense faltar els coets.
Sant Vicent Ferrer (València 1350-Vannes 1419) fou un dels predicadors més famosos de l’Europa medieval i un personatge de gran influència religiosa i política amb extraordinària fama d’orador sagrat i taumaturg i dedicació a la predicació apostòlica, amb reconeguda popularitat i vivacitat pintoresca en la seua expressió. El seu lema va ser sempre aquell timete Deum et date illi honorem, el qual caracteritzà la seua predicació.
I la seua llengua emprada, el valencià en la seua missió internacional, apocalíptica i pacificadora.
Professor
