La novena edición de Escala a Castelló arrancó el pasado jueves y seguirá navegando hasta el próximo lunes, convirtiéndose no solo en un reclamo turístico de primer nivel, sino en uno de los acontecimientos que más hacen por la ciudad de Castellón en términos de dinamización económica y promoción de nuestra ciudad como destino a nivel internacional. Escala a Castelló es la apuesta por un turismo de calidad, por el ocio en familia, es cultura accesible y abierta a todos los públicos.

La Gran Fiesta del Mar

Hoy, después de nueve ediciones y de más de 800.000 visitantes que lo han vivido, Escala a Castelló forma ya parte de un circuito internacional de festivales marineros, gracias al apoyo de muchas personas e instituciones y empresas. Lo hacemos junto a nuestros amigos de Sète, en Francia, y La Spezia, en Italia, junto a los que nos hemos embarcado en esa Vía Mediterránea con la que aspiramos a lograr el reconocimiento de la Unesco que permitirá consolidar el atractivo y el prestigio de nuestros festivales en todo el mundo.

Tradición

El Grao se convierte durante estos días en el mejor lugar para poder disfrutar de hasta 11 embarcaciones. Desde réplicas de los galeones de la época de los descubrimientos, pasando por grandes veleros de época o patrulleros y buques institucionales, con diferentes cometidos civiles y militares. Todos ellos nos recuerdan la tradición marinera de sus diferentes países, que comparte también un Castellón que ha dejado de dar la espalda al mar.

Nuestro puerto es escenario durante estos días de numerosas actividades, como desfiles, las justas marineras de nuestros amigos de Sète, la subasta tradicional de pescado, el mercado marinero donde participarán también comercios del distrito marítimo, citas gastronómicas como la elaboración de un bocadillo gigante de sepia, tan típico del Grao, con actividades infantiles y otros espectáculos que cuenta también con la colaboración de nuestra Cofradía de Pescadores o entidades culturales del Grao.

Porque Escala a Castelló es tradición y revivir la herencia marinera de Castellón. Pero también es presente y es futuro. Es una experiencia viva que combina historia, divulgación y emoción. Escala a Castelló es también, como reza nuestra nueva marca turística, una invitación a «vivir lo auténtico».

Castellón no quiere ser solo una escala, Castellón quiere ser un destino turístico consolidado. Porque creemos en la posibilidades infinitas de nuestra tierra. Porque queremos que quienes llegan hasta aquí descubran una ciudad abierta, con historia, con mar y montaña. Para disfrutarla por tierra, mar y aire.

Velocidad de crucero

Castellón es una ciudad viva, que ha sabido virar el rumbo y que ha puesto velocidad de crucero. Hacia su futuro, hacia esa Tercera Gran Transformación donde el turismo y citas como Escala a Castelló tienen un protagonismo indiscutible. Escala a Castelló pondrá el broche de oro a una Semana Santa y Pascua que ha sido extraordinaria a nivel turístico, con nuestras playas ya abiertas, con los hoteles de la ciudad llenos la mayor parte de las vacaciones, gracias a eventos deportivos como el del Torneo Primer Toque, que atrajo a unas 13.000 personas hasta nuestra ciudad. Porque cada vez son más los que llegados desde otros lugares de España o del mundo, se desplazan hasta nuestra ciudad para pasar sus vacaciones y tiempo de ocio. Porque Castellón está cada vez más en el mapa.

Alcaldesa de Castellón