Lo kafkiano empieza en... ¿casa?

Ser presidente de una comunidad de propietarios se parece menos a un honor que a una condena leve, una de esas que no figuran en ningún código pero que se ejecutan con una eficacia implacable. En mi caso, además, el cargo es «a perpetuidad», como si en algún momento hubiese firmado un contrato invisible del que no recuerdo ni la cláusula inicial ni la letra pequeña. Y, sin embargo, ahí estoy: mediando entre presupuestos y alguna que otra urgencia de la que se espera que uno salga indemne y hasta triunfal, con una clarividencia que ni posee ni se le presupone.

En esos momentos, cuando una grieta en la fachada adquiere dimensiones existenciales o una humedad amenaza con colonizar la vivienda de algún vecino como si fuese territorio conquistado, es difícil no pensar en Franz Kafka. No tanto por la literalidad de sus tramas, sino por esa atmósfera asfixiante que hoy resumimos con el adjetivo «kafkiano»: la sensación de estar atrapado en un sistema absurdo, regido por normas difusas y consecuencias imprevisibles. Uno no sabe exactamente qué decisión es la correcta, pero sí intuye que cualquier paso puede derivar en un problema mayor.

Quizá por eso, en un giro más contemporáneo, también me reconozco en los universos de Samanta Schweblin, donde lo cotidiano se desliza sin previo aviso hacia lo inquietante. Su literatura trabaja precisamente esa grieta entre lo real y lo perturbador, ese instante en el que lo doméstico deja de ser seguro. No es casual que haya sido distinguida con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, un galardón reciente y cuantioso —dotado con un millón de euros— que ha sacudido el ecosistema editorial tanto por su ambición como por las preguntas que plantea sobre el valor y la visibilidad de la literatura en español.

Entre Kafka y Schweblin se despliega, en miniatura, la tragicomedia de cualquier comunidad de vecinos: decisiones urgentes, responsabilidades compartidas que en realidad recaen sobre unos pocos, y esa constante sospecha de que todo podría torcerse en cualquier momento. Elegir un presupuesto, coordinar a un albañil, responder a un mensaje: pequeñas acciones que adquieren un peso desmesurado cuando afectan a la vida de otros.

Y, sin embargo, conviene admitirlo: las más de las veces uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Se mueve a tientas, como un pez fuera del agua, improvisando soluciones que espera —más que sabe— que serán las correctas. Tal vez ahí resida lo verdaderamente kafkiano: no tanto en el sistema como en la conciencia de la propia torpeza.

Frente a ese escenario, la lectura aparece como una forma de fuga controlada. En los libros, incluso en los más inquietantes, existe la posibilidad de cerrar la página, de abandonar el conflicto cuando la tensión aprieta. En la vida real, en cambio, no hay margen para ese gesto: las decisiones permanecen, las consecuencias se acumulan y el presidente —ese personaje improbable que me ha tocado ser— sigue ahí, tratando de que el edificio no se venga abajo, ni literal ni metafóricamente.

Tal vez por eso, más que un cargo, esto se parece a un relato en marcha. Uno que, por desgracia, no siempre permite reescrituras.