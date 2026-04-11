La tradicional Romería a Sant Antoni

Hemos estado viviendo estos días jornadas llenas de sentimiento y pasión en todos los pueblos deEspaña. Hemos celebrado la Semana Santa y en los destinos turísticos se han dado cita algunos de los más tradicionales y entrañables actos que se viven con fe y en hermandad, con multitud de actividades y propuestas culturales y de ocio que complementan la agenda de unos días que la mayoría disfruta como festivos.

En estas jornadas, Peñíscola ha revivido la tradición de un pueblo marinero que entre las empedradas calles de casas blancas acoge el espíritu auténtico de su tradición para la Pascua, pasos de Semana Santa modestos que se visten de gala a los ojos de propios y foráneos, experimentando la magia de la autenticidad.

El recorrido dibuja la muralla renacentista y recorre la monumentalidad del tómbolo que hace de la ciudad un escenario único para la proyección de lo autóctono que se comprarte con respeto con decenas de miles de visitantes y turistas que llegan para conocer los espacios emblemáticos de la localidad y, en estos días, también cada rincón de su alma.

Identidad

Mañana además es uno de los días de más emoción y devoción para Peñíscola, celebraremos la Romería a la ermita de Sant Antoni, que volverá a congregarnos y daremos por finalizadas las celebraciones de la Pascua en nuestra ciudad, con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido con la tradición, rememorando aquello que nos han transmitido quienes nos enseñaron a vivir con emoción todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Desde el corazón, siempre.

En el entorno de la ermita hemos llevado a cabo importantes obras de mejora y acondicionamiento para que, a pesar de la amenaza de lluvia, sea una jornada para compartir, disfrutar y recordar.

Tras unos recientes desprendimientos, hemos llevado a cabo la reconstrucción de distintos tramos de los muros de piedra del entorno de la ermita y hemos asegurado la propia plaza frente a ésta, con una obra que ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros. A ella se suman todos los trabajos de mantenimiento recientes y el histórico de obras de mejora que nos garantizan poder disfrutar hoy de un patrimonio que forma parte de nosotros y nuestras historias familiares.

Mañana, a compartir y a disfrutar. ¡Viva San Antoni!

Alcalde de Peñíscola