De vuelta a la Luna

¡El hombre ha vuelto a la Luna! Llevamos días, semanas, con este asunto. En la tele y en todos los medios de comunicación nos han dado la matraca sobre el tema. A veces parece que lo que desean es que nos olvidemos de los problemas gordos (y pelirrojos) de la actualidad más inmediata. Irán y Palestina (y el primero también parece una cortina de humo sobre el segundo; una distracción que se les ha ido de las manos y no saben ya cómo parar). Pero, siendo más o menos consciente de esto, no deja de maravillarme la aventura espacial que estamos viendo en directo.

La última misión a nuestro satélite databa de 1972, justo el año de mi nacimiento. Resulta obvio que no tengo ningún recuerdo del asunto. Solo el que el cine y los documentales nos han legado. A este respecto quiero destacar el impacto que me causó en su día la película Apolo 13. Angustiosa. También recuerdo, de mi juventud, la explosión del Challenger, que vimos casi en directo. Terrorífica. Otros hitos de la carrera espacial llegaron de Marte, con las naves no tripuladas que se posaron encima del planeta rojo y nos mandaron imágenes no borrosas como las de los alunizajes iniciales, sino claras, con una definición superior incluso a la de los partidos de Champions.

En fin, que mi visión de la exploración más allá de la Tierra siempre había sido secundaria y lateral. Ahora, llámenme tonto, o directamente adocenado, pero lo estoy viviendo con una intensidad que me ha sorprendido a mí mismo. Hasta mi hijo me llama pesado y dice estar harto del viaje lunar.

Positivismo

Más allá de la propaganda, veo cosas en la misión de la Artemis 2 que me gustan. Hay una mujer en la tripulación, un señor de piel negra (lo de las razas es una bobada tremenda, de la que he de hablar algún día) y un canadiense. No vemos banderas de Estados Unidos cada dos por tres y no da muestras de ser una misión en oposición a nadie. Esto no es una versión tecnológica de Rocky, como lo era en los sesenta del siglo pasado el empeño en ser la primera potencia en poner un hombre sobre la Luna. Parece, y a lo mejor solo es cosmética, algo mucho más humanista y global. Desde el espacio no se ven fronteras, dijo uno de los astronautas (o puede que me lo haya imaginado yo, o que lo dijese otro). Y, caramba, qué bello se muestra nuestro planeta desde las alturas. A eso he sucumbido sin pensar demasiado en el resto de la actualidad, la cual sin duda desmerece el positivismo que desprende esta noticia. ¿Han visto la península ibérica iluminada en la imagen más icónica que han enviado? Brutal. Entre esas luces, abundantes en la costa y casi unívocas en el centro madrileño, con un poco de voluntad puede intuirse la que emite Castelló y su área metropolitana. Búsquenla si no la han visto, merece la pena, aunque tengan cuidado: está bocabajo respecto a los mapas habituales.

Nota final: la dualidad nominativa entre «astronauta» norteamericano y «cosmonauta» soviético. Me suena mejor el segundo, pero los primeros ganaron la carrera espacial, y la terrenal, así que el nombre de los tripulantes espaciales se ha quedado referenciado al inglés.

Editor de La Pajarita Roja