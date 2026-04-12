Hablemos claro, queridos lectores, Escala a Castelló es el mejor invento que ha parido esta bendita tierra en lo que a animación turística se refiere.

La idea nació la legislatura pasada con el concurso de Fabrizio Muzzati y la alcaldesa Amparo Marco. Y en ella colaboraron Francisco Toledo y Rafa Simó como presidentes de la Autoridad Portuaria. Hubo quien enseguida vio su potencial y también hubo algún torpe que tardó un poco más en verlo, pero lo cierto es que en apenas una edición dejó claro que era un pelotazo brutal para el Grau de Castelló, para la ciudad en su conjunto y para el litoral provincial desde Vinaroz hasta Almenara.

Con el cambio en el gobierno local hubo muchos rumores sobre su continuidad. Yo respondí a todo aquel que me preguntó, escribí en este diario y expliqué en los programas de radio que me consultaron al respecto que Escala a Castelló no debía ser cuestionada. Era imperativo que continuase.

Majestuoso

Pasada una década, el festival ha crecido muchísimo. Se ha vuelto enorme, majestuoso, fundamentalmente por el apoyo de la alcaldesa Begoña Carrasco. Y tambiénpor el esfuerzo de Fabrizio, de Fernando Viota y de las concejalas Arantxa Miralles y Ester Giner. Y por descontado de Rubén Ibáñez, presidente de PortCastelló. Esto es así. Fabri y Amparo lo crearon, y Begoña y su equipo lo han hecho grande. Estamos ante un caso de éxito de manual en el que un cambio de color político en la administración no afecta a la continuidad de un buen proyecto. Siempre debería ser así, pero lamentablemente no lo es.

La belleza de los barcos y la animación del puerto son extraordinarias y los más jóvenes de la casa disfrutan muchísimo. Enhorabuena a los premiados.

Escritor