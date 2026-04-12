Fortaleciendo el espacio iberoamericano: la Cátedra UNAM-UJI

La apuesta decidida, estable y coordinada en nuestras relaciones con el espacio superior de educación iberoamericano ha cobrado intensidad entre las prioridades del sistema universitario español. Sigue la senda de los esfuerzos anteriores para implementar acciones, integrar y, sobre todo, compartir no sólo problemas, sino también retos del conocimiento científico. Porque con un pasado más mestizo de lo que pensamos, de ida y vuelta, no solo de ida, y con un presente de estridencias geoestratégicas cabe tender todos los puentes al entendimiento.

Es cierto que, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), las universidades nos encontramos ante nuevos desafíos. Uno de ellos es redimensionar nuestras actuaciones en el plano internacional. En este sentido, la Universitat Jaume I ha apostado por conjugar sus programas europeístas, aumentados con la incorporación al consorcio europeo de universidades EDUC, y redimensionar nuestras relaciones académicas con Iberoamérica al elevarlas a una prioridad estratégica. Fruto de ello es el Plan Estratégico UJI–América Latina 2024-2026 para establecer una confluencia de las distintas iniciativas académicas, científicas y culturales que se desarrollan en la UJI. Un marco que aglutina propuestas individuales y de diversos grupos de investigación que en estas tres últimas décadas han mantenido una estrecha cooperación con distintas universidades iberoamericanas y así fortalecer el sentido institucional de estas relaciones.

Esta estrategia iberoamericanista de la UJI ha establecido como países prioritarios de colaboración México, Ecuador, Perú, Chile y Colombia y apuesta por la construcción de redes de conocimiento compartido. Es por ello que la internacionalización que impulsa la UJI no se limita solo a la movilidad de estudiantado y profesorado, sino que persigue el fortalecimiento institucional, la cooperación científica y la promoción del talento. En especial porque consideramos que Iberoamérica debe estar muy presente en nuestra estrategia internacional, creando un espacio de convergencia, unido por la lengua, la cultura y una concepción común de la educación como motor de transformación social.

Y en este marco de acción, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha seleccionado como sede de la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España a la UJI. Así entre los días 20 y 21 de abril se celebra en nuestro campus este cónclave que reúne a decenas de universidades españolas y mexicanas con la intención de crear un espacio estratégico de diálogo, reflexión y proyección conjunta entre las instituciones universitarias de ambos países para no solo fortalecer la cooperación académica, sino también con la intención de debatir y llegar a acuerdos sobre una pluralidad de temas centrales como son los retos de la transformación de la educación superior, la movilidad académica y las redes de cooperación o de la transición digital.

Alianza estratégica

Esta cumbre también será el escenario de la creación de la Cátedra Institucional UJI–UNAM José Medina Echavarría, que surge como una alianza estratégica entre la Universitat Jaume I y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las universidades con mayor prestigio y presencia no sólo iberoamericana sino también mundial, con el propósito de fortalecer la cooperación académica, científica y cultural entre Europa y América Latina.

Su nombre está inspirado en la figura de José Medina Echavarría (1903–1977), el gran sociólogo castellonense referente de las ciencias sociales iberoamericanas, exiliado en México tras la Guerra Civil Española y profesor en la UNAM y en El Colegio de México. Con ello, la Cátedra rinde homenaje a un intelectual que simboliza el diálogo fecundo entre España y América Latina, el compromiso social de la universidad y la vocación integradora del conocimiento.

La Cátedra tiene como objetivo consolidar un eje académico y científico estable entre la UJI y la UNAM, orientado a la docencia, la investigación, la transferencia y la divulgación del conocimiento. El impacto esperado incluye la consolidación del eje UJI–UNAM como modelo de cooperación universitaria avanzada, el incremento de la movilidad académica y científica, la generación de productos académicos de excelencia y la proyección internacional de ambas instituciones en el ámbito iberoamericano. Y, sin ninguna duda, es uno de los frutos de excelencia de la estrategia de la UJI con América Latina.

Rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de Crue Universidades Españolas