Frágil crecimiento en la maquinaria

El último balance que hemos conocido esta semana sobre la maquinaria cerámica española (que se concentra casi en su totalidad en la provincia de Castellón) refleja una realidad más compleja de lo que sugieren los indicadores de crecimiento que se han dado. Aunque la actividad ha logrado recuperarse tras varios ejercicios marcados por la inestabilidad, esa mejora no parece asentarse sobre bases suficientemente amplias como para hablar de una reactivación sólida. Más bien dibuja un escenario desigual, en el que el dinamismo se concentra en determinados segmentos mientras una parte significativa del tejido empresarial continúa operando bajo parámetros de enorme cautela.

Este desajuste tiene su origen en la propia estructura del sector al que da servicio. La maquinaria cerámica depende en gran medida del pulso inversor de la industria azulejera, y ese pulso sigue siendo irregular. La inversión no ha desaparecido, pero se ha concentrado en grandes grupos con capacidad financiera, dejando a un lado a numerosas pequeñas y medianas empresas que optan por estrategias defensivas. El resultado es un crecimiento que existe, pero que no se distribuye de manera homogénea ni genera un efecto arrastre suficiente.

En este escenario, la internacionalización ha pasado de ser una opción estratégica a convertirse en una necesidad operativa. La búsqueda de mercados exteriores no responde únicamente a una vocación expansiva, sino a la necesidad de compensar la debilidad de la demanda interna. La reapertura de determinados destinos ha demostrado hasta qué punto el sector depende de estas válvulas de escape para sostener su actividad. Sin embargo, esta dependencia también introduce nuevos riesgos, al supeditar parte del negocio a factores geopolíticos y comerciales difícilmente controlables.

A ello se suma, como se puede comprobar en ese mismo balance, una presión creciente sobre los márgenes. Y no es poca cosa. La contención de precios para mantener relaciones comerciales, unida al incremento de costes y a la competencia internacional, dibuja un escenario en el que la rentabilidad se convierte en un objetivo cada vez más difícil de sostener. Esta dinámica obliga a las empresas a replantear su modelo, no solo desde el punto de vista comercial, sino también tecnológico y organizativo.

Inversión

A la vez emergen desafíos estructurales que trascienden el ciclo económico. La transición energética, con el coste asociado a las emisiones, plantea exigencias de inversión que no todas las empresas están en condiciones de asumir con la misma facilidad. La falta de perfiles cualificados, por su parte, limita la capacidad de adaptación a un entorno donde la especialización y el conocimiento técnico son cada vez más determinantes.

Ante este panorama, la diversificación aparece como una vía lógica para reducir la dependencia del negocio tradicional y explorar nuevas oportunidades. Y en este contexto no resulta desdeñable abrirse paso en áreas hoy tan pujantes como irremediables como es el ámbito de la defensa. Porque aquí no se trata únicamente de abrir mercados, sino de ampliar el alcance de las capacidades industriales acumuladas durante décadas. Esta estrategia, sin embargo, exige tiempo, recursos y una visión a medio plazo que no siempre resulta fácil de sostener en un entorno de incertidumbre extrema como el que, lamentablemente, atraviesa el sector.