Che nano, au

Me gusta hablar y en su caso escribir con naturalidad, pero también con corrección, aunque a veces no consiga ni lo uno ni lo otro. En mis comunicaciones del día a día con amigos suelo hablar en castellano, pero siempre se introducen algunas palabras en valenciano, me sale así. Más bien como expresiones recurrentes. Como buen natural de estas tierras la reina de las expresiones locales «che», con ch como siempre fue y no con x, es lo más reconocido.

Otras serían «de categoría» para lo que sale bien, «potros» por pesado, «torrà» por barbacoa, «destarifat» por disparatado o exagerado, «coent» es muy hortera, «serà precís» por si es o no necesario hacer algo, «bonica» por buena gente, guapa, agradable, «mone» por vamos, «tete» por hermano o amigo muy cercano, «collons» ya sabemos. La despedida «au» que es una contracción de la palabra «adeu».

Aprecio

Lo que más me sale es «nano», a algunos les extraña, en particular si no están acostumbrados y me lo reprochan con cachondeo. Pero yo cuando se lo digo a alguien, es que le tengo aprecio y cierta camaradería, es alguien que me cae muy bien.

Tanto cariño me suscita, que siempre la he usado con mis hijos. Se utiliza intercalado en una frase para referirse o captar la atención del interlocutor. Es el equivalente a tío, pisha, quillo, macho, tronco y otras expresiones que con el mismo o parecido significado se usan en otras tierras aunque algunas no son tan características y para mí, ninguna tan bonita. Y a pesar de que en español nano es algo muy pequeño, una milmillonésima, de ahí la nanotecnología, en valenciano es algo muy grande, un amigo.

Notario y doctor en Derecho