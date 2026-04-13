Es hora de celebrar

Hoy Navajas está de fiesta. Y no es para menos. Es un día grande, un día de tradición, de raíces y de encuentro. Porque hablar de la romería a la Esperanza es hablar de lo que somos. De una tradición que nos une en hermandad, que nos identifica y nos hace caminar juntos como pueblo. Y que también es sentimiento. La esperanza de saber que siempre hay un mañana mejor. Que avanzamos. Que queda menos. Y que en este camino próspero nos encontraremos.

Desde el respeto y el entendimiento, hoy construimos un pueblo que nos ilusiona. Un pueblo de pasión y de orgullo, que avanza cada día con ideas claras y objetivos compartidos. Este trabajo es fruto del esfuerzo de todos. El que como vecinos nos une y como concejales nos honra. Reivindicando ayudas y subvenciones, trabajando para alcanzar éxitos.

Convenio

En estos casi tres años de servicio a mi pueblo hemos crecido. De la mano de una Diputación que tiene en Marta Barrachina nuestra máxima aliada. La que hará posible que las instalaciones deportivas se recuperen y vuelvan a exhibir músculo con un convenio de 200.000 euros que el Gobierno Provincial nos concede para seguir avanzando.

No es la única ayuda. Porque a ella se han sumado más de 1,1 millones de euros que en menos de tres años siguen haciendo grande Navajas. Y queremos seguir esta senda, la del crecimiento, para volver a ser ejemplo y modelo. Con vuestra voz, con nuestro esfuerzo y de vuestra mano. Ya queda menos.

Portavoz del PP en Navajas