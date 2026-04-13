Lo ocurrido el pasado 8 de abril en la plaza Illes Columbretes de Castelló no fue un simple accidente; fue una radiografía del alarmante déficit cívico que asola nuestros espacios públicos. Un balón golpeó violentamente el rostro de una mujer, provocándole un mareo que requirió la intervención del SAMU. Sin embargo, lo más doloroso no fue el impacto físico, sino la respuesta humana.

Incivismo en nuestras plazas: cuando el balón golpea la convivencia

En lugar de auxilio o arrepentimiento, los menores responsables reaccionaron increpando a los presentes. Peor aún fue la actitud del adulto que los acompañaba, quien, lejos de reprender a los niños o socorrer a la víctima, se dedicó a recriminar a la persona agredida. Esta inversión de valores es el síntoma de una sociedad que confunde el derecho al juego con la impunidad.

Convivencia

Las plazas son espacios de convivencia, no estadios sin ley. En ellas confluyen generaciones, sensibilidades y ritmos distintos que deben aprender a coexistir desde el respeto mutuo. Jugar es necesario, sí, pero también lo es mirar alrededor, medir las consecuencias de los actos y entender que la libertad propia termina donde comienza la seguridad del otro. La educación no se limita al aula: se construye cada día en la calle, en los gestos cotidianos y en la forma en que los adultos corrigen, acompañan y dan ejemplo.

Cuando los tutores validan la agresividad y el desprecio hacia la vulnerabilidad de nuestros mayores, la educación fracasa. Necesitamos recuperar el respeto y la empatía como pilares básicos. Solo así nuestras plazas seguirán siendo lugares de encuentro, y no escenarios de conflicto donde los más vulnerables se sientan desplazados o inseguros.

Presidente de ACV els Mestrets y vocal de Coasveca