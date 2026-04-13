Onda, ciudad amiga de la infancia

Onda ha dado el paso definitivo para ser oficialmente reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de Unicef, formalizando así un proceso de trabajo desarrollado durante los últimos dos años para integrar de forma estructural a niños, niñas y adolescentes en la acción municipal. La candidatura, aprobada por unanimidad en el último pleno, es el resultado de un itinerario iniciado en 2025 con la firma del convenio con Unicef, que marcó el punto de partida para adaptar la acción municipal a los estándares del programa Ciudades Amigas de la Infancia.

A partir de ahí, nuestro Ayuntamiento ha articulado una estrategia específica con herramientas como el I Plan de Infancia y Adolescencia, que define las líneas de actuación para mejorar el bienestar de los menores, y la creación del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA), concebido como un canal estable para incorporar sus propuestas en la toma de decisiones. Este trabajo se ha visto reforzado con acuerdos institucionales como la Declaración del Día Mundial de la Infancia, también aprobada por unanimidad, que consolida el compromiso municipal con la protección, los derechos y la participación de los más jóvenes.

Implicación

Uno de los elementos clave del proceso ha sido la implicación directa de niños, niñas y adolescentes, integrando su visión en el diseño de las políticas públicas. Este enfoque, alineado con el modelo de Unicef, reconoce a la infancia como sujeto activo en la construcción del municipio.

Sobre esta base, desde el Ayuntamiento hemos impulsado actuaciones concretas que reflejan este modelo de ciudad, como la creación y mejora de parques infantiles en diferentes barrios, la puesta en marcha de espacios innovadores como MICO Gaming Zone o el desarrollo de proyectos educativos y culturales como la Alquería Cultural, iniciativas pensadas para ofrecer a niños y adolescentes entornos seguros, accesibles y adaptados a sus necesidades.

Queremos ser Ciudad Amiga de la Infancia porque creemos en ello, porque llevamos años trabajando en esa dirección y porque estamos convencidos de que una ciudad que pone a los niños en el centro es una ciudad que funciona mejor para todos. Esta candidatura es el reflejo de una forma de gobernar que escucha a la infancia y piensa en su futuro.

Alcaldesa de Onda