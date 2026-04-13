Opinión | A FONDO
La Vall que som
Ja fa uns anys, la vespra de Sant Vicent, dia de festa gran, la dediquem a traure l’orgull de ser de la Vall amb els Premis Sant Vicent Ferrer-Ciutat de la Vall d’Uixó. I en honor a qui va ser Sant Vicent Ferrer, premiem vallers i valleres des de la paraula, el compromís amb els altres, la capacitat de mobilitzar la gent, d’unir, de fer comunitat, d’avançar, de crear, de conviure… I això és important en un món que va massa de pressa, que no escolta, que s’enfronta, que cau en l’odi i la confrontació. Cal parar un moment i mirar, pensar, reflexionar. Perquè els vallers i valleres també tenim una cosa molt nostra. Moltes vegades ens costa reconéixer allò que som. Som exigents, som crítics i mirem més el que ens falta que tot el que tenim…
Però en dies com el d’ahir toca fer just el contrari. Toca mirar-nos sense complexos i toca treure pit perquè tenim moltíssim del que sentir-nos orgullosos. I estos Premis Sant Vicent Ferrer en són la millor mostra.
Tenim una Vall que crea, amb Octafònic, el projecte de Vicent Ortiz per a posar banda sonora a les emocions, a les imatges i a la vida. És un dels màxims exponents del talent musical que tenim a la nostra ciutat.
Tenim una ciutat que es supera, amb la Woman Trail, molt més que una cursa. Un abans i un després en l’esport femení, perquè ha obert un espai que, fins fa una dècada, semblava vetat a la meitat de la població i ha animat moltes dones a fer esport. Tenim també una Vall que cuida i construeix un futur millor, amb el Grup Scout Espadà. En temps d’immediatesa, acompanyar els nostres menuts i joves i educar en valors és més necessari que mai. Una tasca que moltes vegades passa desapercebuda i que, amb este reconeixement, es fa visible.
També tenim una Vall que pensa i innova, amb José Antonio Daròs. Parlar de biologia molecular i cel·lular de les plantes pot sonar-nos complicat, però és ciència aplicada al terreny, a l’agricultura, un sector molt nostre que ha d’adaptar-se per continuar tenint futur.
Tenim una ciutat que arriba molt lluny, amb joves com Josema Castelló. Científic d’una de les universitats més prestigioses del món, investiga sobre com millorar la resposta del nostre cos a l’estrés i com això pot millorar les nostres vides. Sense ciència no hi ha futur.
Exemples
I tenim una Vall que s’estima. Em fa especial il·lusió el premi extraordinari d’enguany, perquè Josep Casabó i Maria Luisa Rovira són l’exemple de l’amor pel nostre poble i la nostra història. Sense el seu treball, sense la seua constància, sense el seu compromís, hui no entendríem una part fonamental de la Vall.
No hauríem recuperat la Torre de Benissahat, que ja està oberta al públic. Ni el poblat de Sant Josep, que estem excavant amb una inversió històrica. Ni la Fàbrica de la Llum, ara en obres gràcies als fons europeus. Maria Luisa i Josep són la consciència que allò que som mereix ser protegit i que el patrimoni no són només pedres: és identitat.
En la vespra de Sant Vicent, vaig recordar que els pobles avancen quan hi ha persones que fan, que sumen, que s’impliquen. Quan hi ha gent que no espera que les coses passen, sinó que les fa passar. I els premiats i premiades són eixe tipus de persones.
I potser també per això és important traure pit i sentir-nos orgullosos d’una altra cosa. A la Vall d’Uixó som ja més de 33.000 vallers i valleres. Mai en la nostra història havíem tingut tants habitants. Això no passa per casualitat. Passa perquè som una ciutat viva. Una ciutat que atrau. Una ciutat que té futur. Una ciutat que avança.
Rècord històric
Haver superat el nostre rècord històric d’habitants vol dir moltes coses. Vol dir que hi ha gent que tria quedar-se, fer la seua vida ací, formar una família, emprendre, treballar i implicar-se. Però també vol dir que hi ha gent que ve de fora i decideix que la Vall d’Uixó és un bon lloc per a viure. I això, en els temps que corren, és probablement un dels millors indicadors que tenim.
Perquè les ciutats que no avancen es buiden. I la Vall d’Uixó no només no es buida, sinó que creix. Creix perquè hi ha oportunitats, perquè hi ha qualitat de vida, perquè hi ha serveis i perquè hi ha un projecte de ciutat que mira cap avant. I això no és casualitat, ni és fruit de la inèrcia. És el resultat de molt de treball, de prendre decisions i de tindre clar cap a on volem anar com a poble.
I ho fem tenint en compte el nostre passat, però mirant cap al futur. D’això són també sinònim les festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer, on s’emmarquen estos premis. Hui encara es pot visitar la Fira, que en els últims temps també ha sabut adaptar-se i potenciar el seu vessant més comercial, cultural i gastronòmic. Gaudim-la!
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano
- 80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de 'semiesclavitud' de Castellón
- Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: 'Lo he hecho todo al revés
- Las mejores fotos: Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló