Opinión | COSAS MÍAS
Antipático Felipe IV
El despotismo del conde duque de Olivares no admitía réplica alguna en sus decisiones, de hecho, en una carta de Felipe IV conocida por el Ayuntamiento de Castellón en 1632, se obligaba a la ciudad a nombrar un síndico para asistir a las cortes de Teruel, que habían de comenzar el cinco de julio, el cual «no podrá exponer en la asamblea asuntos propios, so pena de perder las dietas y de reingresar a la villa los daños que le hubiera causado».
Precisamente, para acudir a estas cortes, el 24 de abril, el rey Felipe IV pasó por Castellón procedente de Valencia y el consejo acordó que el justicia, los jurados y demás oficiales de la villa, salieran al camino real a cumplimentarle y besar sus manos, como era protocolario en aquellos tiempos, haciéndole un servicio de quinientas libras, cifra para nada baladí y que todavía mantenía el medieval impuesto «de cena» por la presencia de los reyes en una localidad. Por si algo le faltaba al endeudado Castellón, esta fue la gota que colmó el vaso. Es evidente que el monarca no debió gozar de mucha simpatía entre sus súbditos por aquella visita.
La reacción de los ciudadanos fue de evidente rechazo. Las coplillas populares que andaban de boca en boca, por estos lares, decían:
«De un hartazgo, dice Urgel,
que enfermó Felipe cuarto
y si él enfermó de harto,
más lo están sus reinos de él».
Cronista oficial de Castelló
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