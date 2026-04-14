Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La carta vaticana (I)
Serien poc més de les dotze del migdia quan vaig parar el vehicle a pocs passos de la bústia comunal, vaig obrir la bústia meua, a dins hi havia un comunicat de certificat de l’administració de correus. El vaig agafar, era l’anunci de rebut d’una estranya carta certificada no entregada a l’estat Vaticà, on fa més de deu anys que no he estat ni en Roma ni el Vaticà. Tampoc tinc relacions diplomàtiques ni de cap altra mena, amb qui m’enviava la carta certificada. Com cal a un agnòstic, educat, vaig exclamar, «vaja per Déu!, la representació del nostre senyor en la terra m’envia una carta, a mi, a l’últim de la fila i deu ser important, puix va amb justificant de rebut». Estranyat i sorprés, vaig pensar allò que és deia a Mateu 10: els darrers seran els primers.
Un desfici, començà a rondar-me, què hauré fet, què voldran aquesta gent? Què pensaríeu vosaltres, si de sobte revéreu un avís per recollir una missiva del Vaticà. Vaig pensar: serà conseqüència del llibre que sobre els símbols religiosos en els llocs públics em va publicar la Universitat Jaume I?; havia aplegat el llibre al Nunci del papa aquí a Espanya i aquest escandalitzat, atemorit o preocupat, li va donar via lliure cap al Vaticà? Que el papa llegira el llibre o no, tot és possible, però segur que el cardenal de la Cúria que potser s’encarrega de controlar els escribidors, segur que sí. La incertesa mortifica. Dins de les elucubracions de la ignorància que em malcoraven, tot era pensar i preocupar-me. També podia ser un reconeixement, a la contribució que el llibre fa a l’exigència constitucional de separació d’Església i l’estat aconfessional. Potser una citació judicial per a comparéixer davant un tribunal Vaticà?
Açò i més coses vaig començar a pensar, i a desvetllar-me, per allò que venia de l’estat Vaticà. Raonablement, si la Universitat Jaume I, havia fet la publicació i es troba en la biblioteca universitària a l’abast dels estudiants de dret, és perquè la matèria, el relat, i el contingut té interés acadèmic. Potser, encara que no acceptaria, volen fer-me professor o rector del CEU. Quin barull mental per un avís de correus que no havia pogut entregar-se. Ara no tinc més lloc, però el pròxim dia vos contaré el final.
