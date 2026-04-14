Construyendo presente y futuro

Gobernar un municipio como Benicàssim es, ante todo, una responsabilidad hacia el presente, pero también un compromiso firme con el futuro y con el modelo de ciudad que queremos ser en los próximos años. Por ello, cada decisión que tomamos y cada euro que invertimos, debe de ser bien pensado, bien utilizado y sobre todo ser destinado a tener un impacto real en la mejora de la vida de nuestros vecinos.

Por ello, en el último pleno celebrado en el ayuntamiento llevamos a aprobación la incorporación de 1,2 millones de euros al presupuesto municipal ya aprobado para este ejercicio 2026, dando un paso más hacia la consecución de ese proyecto de futuro de ciudad que estamos impulsando para construir un Benicàssim moderno, eficiente y pensado, por y para, las personas.

Un municipio que cuenta con infraestructuras de calidad, servicios públicos modernos y accesibles y que diseña su una planificación urbana pensando en el día a día de quienes viven aquí durante todo el año, y de quienes nos eligen para pasar sus días de vacaciones.

Sin embargo, la responsabilidad de gobernar un municipio significa también comprender que siempre hay algo más que hacer, porque junto a lo ya conseguido siguen existiendo nuevas necesidades que atender, espacios urbanos que mejorar y proyectos que merecen ser impulsados para que nuestro pueblo continúe avanzando en ese referente de calidad de vida que es hoy. Y para que esos nuevos proyectos puedan hacerse realidad con rigor, eficacia y continuidad en el tiempo, es imprescindible partir de una gestión económica responsable y de unas cuentas municipales saneadas, porque son precisamente las que permiten dar respuesta a las necesidades que se van detectando en el municipio y convertir esa respuesta en actuaciones reales al servicio de los vecinos.

Esa base de responsabilidad y estabilidad es la que nos ha permitido incorporar nuevos recursos al presupuesto municipal y destinarlos a inversiones que contribuirán a mejorar nuestros parques y jardines, la seguridad vial, las vías públicas, las instalaciones municipales y deportivas, los espacios educativos y los equipamientos culturales. En definitiva, se trata de dar respuesta a muchas de las peticiones que los vecinos nos han venido trasladando a través de los procesos de participación ciudadana y que, sin duda, contribuirán a seguir mejorando la calidad de vida de todos los benicenses.

Porque nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad más amable, sostenible y accesible, que cuide su entorno natural y su litoral, que avance con decisión en eficiencia energética y que actúe siempre teniendo presentes la protección del entorno y el uso responsable de los recursos. Pero también sabemos que gobernar es estar cerca, escuchar, atender y responder, con esa disposición real a resolver que los ciudadanos esperan de su ayuntamiento.

Y eso, exige una administración más ágil, más útil y más próxima, capaz de facilitar la vida diaria, de ofrecer mejores servicios públicos y de hacer que la relación con la administración municipal sea cada vez más sencilla, más directa y eficaz. Porque la digitalización, bien entendida, no debe alejarnos de las personas, sino ayudarnos precisamente a comprenderlas y atenderlas mejor.

Y junto a todo ello, seguimos trabajando para consolidar un modelo turístico de calidad, sostenible y desestacionalizado, capaz de generar oportunidades, de reforzar nuestra economía local y de seguir proyectando Benicàssim como un municipio activo durante todo el año. Porque el turismo bien gestionado no solo aporta actividad y genera empleo estable y de calidad en Benicàssim, sino que se integra de forma natural en una manera de crecer más equilibrada, compatible con la vida cotidiana y con el bienestar de quienes vivimos aquí durante todo el año.

Sin embargo, no podemos obviar una realidad que nos preocupa y es que los ayuntamientos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero este esfuerzo, como ya he dicho en más de una ocasión, no puede sostenerse en solitario.

El Gobierno de España lleva ya tres años sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cuando sacarlos adelante no es una opción, sino su principal obligación. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue atrincherado en la Moncloa, en una actitud de pasividad que perjudica y limita el avance de municipios como Benicàssim y de tantos otros de nuestra provincia, cuya capacidad para impulsar inversiones estratégicas depende de esa financiación estatal.

Benicàssim tiene proyectos esenciales para su seguridad, movilidad y litoral que no pueden seguir esperando. Por eso, pese a la parálisis del Gobierno de Sánchez, Benicàssim seguirá reclamando las inversiones que necesita y defendiendo, con firmeza y responsabilidad, lo que nuestro municipio y sus vecinos se merecen.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora