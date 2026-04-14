Opinión | EL TURNO
Más allá de los escándalos
Pero hay algo igual de inquietante: mientras miramos a esos escándalos, otros problemas siguen avanzando sin hacer ruido. Hay familias que siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes, servicios públicos que necesitan atención constante y desigualdades que no desaparecen solas. A veces parece que convivimos con dos realidades distintas: la de los datos que invitan al optimismo y la de la calle, mucho más compleja.
En pueblos como Nules aprendemos pronto que la política no va de bloques ni de etiquetas. No, la política va de personas. De escuchar, de gestionar y de intentar mejorar, aunque sea poco a poco, la vida de quienes tienes cerca. Quizá esa mirada más sencilla, más pegada al terreno, es la que echamos en falta en el debate nacional y autonómico.
Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos qué país queremos ser. Uno pendiente del ruido constante o uno centrado en lo que de verdad importa, que no es otra cosa que la vida diaria de la gente.
Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista
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