Opinión | LA RÚBRICA
La seua inflació
La inflació torna a apretar moltes famílies de Castelló i no és per casualitat. Ja va passar el 2022 amb la invasió russa d’Ucraïna i torna a passar ara. Cada vegada que els amics de la dreta apreten el botó de la guerra, les conseqüències de la seua irresponsabilitat cauen com bombes sobre la vida de la gent. Pugen la gasolina, la llum i la compra, costa més estalviar i el crèdit es tanca just quan més falta fa. En un moment com este, ja no val jugar a l’ambigüitat. Cal decidir amb qui s’està, si amb el costat decent de la història o amb els qui estan rebentant la pau mundial. El Partit Popular ha tornat a demostrar que prefereix arronsar-se i entrar en una carrera amb Vox per a vore qui és més pròxim als radicals.
Ara, Marta Barrachina aprofita cada aparició pública, i fins i tot els recursos de tots, per a culpar el Govern d’Espanya de la inflació. Però la inflació té causes i té responsables, i són justament eixos amics als quals no condemna. A hores d’ara no ha alçat la veu davant el que està passant ni ha qüestionat la línia del seu partit, que continua blanquejant el bel·licisme darrere d’esta escalada de preus.
Els únics que han tingut la valentia de plantar cara a esta sense raó han sigut el Govern d’Espanya i un país que ha decidit estar del costat de la pau i de la legalitat internacional. Espanya està fent més que ningú per a frenar esta deriva i per a ajudar les famílies amb mesures extraordinàries. Això és el que fa un govern que està a l’altura de les circumstàncies. El PP no ha estat a l’altura, no ha fet res per aprovar-les i ha tornat a quedar atrapat en la seua covardia. La història també els jutjarà. Mentre, nosaltres seguim.
Secretària d'Organització del PSPV-PSOE de Castelló i diputada provincial
