Sueño con más serpientes

Mientras el gobierno y el Ejército de Israel han asesinado en Gaza a más de 70.000 personas, de ellas, 20.000 han sido niñas y niños, mientras sigue matando en Gaza y Cisjordania, y también en Líbano con brutales ataques, con más de 2.000 personas asesinadas, en otra guerra ilegal que desestabiliza toda la región, el gran genocida Netanyahu acaba de amenazar a España por la quema de un muñeco, el Judas, de un pueblo de Málaga. Mientras Trump acaba de golpear, otra vez, al mundo ordenando el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, amenazando, de nuevo, a Irán con el exterminio de «toda una civilización». Irán responde que «no habrá seguridad para nadie». Mientras este déspota, ególatra y desquiciado siga castigando y bombardeando, no habrá paz en el planeta.

El monstruo sanguinario Netanyahu no respeta las conversaciones entre EEE e Irán, no respeta nada ni a nadie. Va a lo suyo. Tras devastar Gaza y apropiarse de extensos terrenos en Cisjordania así como del sur de Líbano, ya está amasando la idea del futuro Gran Israel, convirtiendo en refugiados en su propia tierra a decenas de miles de personas. Y la llamada comunidad internacional, calla, excepto actitudes ejemplares como la del gobierno de España. El monstruo absolutista Trump sigue manejando el mundo para hacerse con el petróleo, tierras raras, el uranio. Continúa masacrando sociedades, apropiándose de gobiernos. Quiso Groenlandia, posee Venezuela, busca Irán y desea Cuba.

En el pequeño estudio Ojalá de La Habana, Silvio Rodríguez y el brasileño Chico Buarte han grabado a dúo una nueva versión del bellísimo tema Sueño con serpientes de Rodríguez. Soñamos con serpientes que matamos y crece una mayor, que nos engullen y combatimos con el amor.

Periodista