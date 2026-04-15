Cuando la brújula pierde el norte

Los españoles claman justicia desde hace demasiados años. Lo hacen a todos los niveles. Desde el ámbito privado al colectivo. Rebelándose contra un Gobierno de España que lejos de gobernar para todos lo hace solo para unos pocos, negando derechos e imponiendo la ley del sanchismo.

Muchos de ustedes entenderán a qué me refiero cuando hablo de cuestiones de pura lógica, como la okupación. A nadie se le ocurre que la vivienda de tus padres o el hogar que tanto te ha costado adquirir con años de esfuerzo y sacrificio, ahora sea de otros porque con poco más que un colchón y comida se adquiere el título de propiedad. Mafias que el sanchismo ha convertido en víctimas pero que nada tienen que ver con la necesidad.

Este derecho que en el PP llevamos años reclamando para nuestros ciudadanos no es el único. También exigimos la protección de los poblados marítimos, un patrimonio compartido, protegido durante décadas y preservado con mimo que el sanchismo quiere derribar. Años de lucha que no cesan, porque cuanto más nos atacan, más nos crecemos con la razón del sentido común y el valor de leyes como la valenciana, que dieron cobertura a esos bienes colectivos y que el sanchismo ha decidido vetar recurriendo al Tribunal Constitucional.

Hoy esta Diputación ejerce los derechos y reclama justicia. La que exige a un Gobierno de España que impone mordazas económicas a nuestros ayuntamientos a los que niega, nos niega, la posibilidad de utilizar nuestra buena gestión económica en provecho de nuestros ciudadanos. Solo para esta Diputación, que es la casa de la provincia, el sanchismo nos impide aprovechar más de 90 millones de euros en dar servicio a los castellonenses.

Y en esta defensa a ultranza de nuestra tierra, también exigimos una financiación justa, que reconozca que hoy somos muchos más que hace una década y nos pague lo que merecemos. Ni más ni menos. Porque de eso va la democracia, de equidad e igualdad. Todo lo contrario al sanchismo, que alienta la diferencia, siembra controversia y se alimenta de la mentira para resistir.

Hoy los tribunales se lo ponen un poco más difícil a quienes siguen sin convocar elecciones porque la nómina pesa. Lo hace el juez Juan Carlos Peinado que, tras dos años de investigación, propone sentar en el banquillo de los acusados a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y los cargos no son pocos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

No era un bulo. Tampoco casualidad. Era lo que parecía. Y el cierre de la instrucción de esta causa así lo demuestra. Y lo que avergüenza es que el artífice de esta estructura delictiva sigue ocupando la presidencia del Gobierno de España haciendo un flaco favor a nuestra democracia.

Las palabras del juez resultan alarmantes, más propias de una época que el PSOE azuza tantas veces como puede porque, en la práctica, anida en el ADN del sanchismo.

Begoña Gómez consiguió una cátedra en la Universidad Complutense en unas condiciones que no encuentran supuesto similar en democracia. Y no lo dice el PP, lo afirma en su auto el juez que desde hace dos años trata de esclarecer los hechos para que los españoles conozcan la verdad.

Esa justicia a la que tanto apelamos y que tanto urge España, porque el tufo que desprende el Gobierno de Sánchez resulta ya insoportable.

Primero fue el hermano del presidente del Gobierno de España. Luego fue el Fiscal General del Estado. Después su mano derecha en Moncloa y su fiel escudero en el PSOE. Y ahora, también se encuentra en esta situación su mujer.

Nada es casual cuando un juez afirma que «las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal».

Lo que en román paladino conocemos como corrupción.

Y así, mientras España sufre el mayor atentado a la democracia vivido en nuestra era moderna a manos de un presidente del Gobierno de España que perdió sus principios (si es que algún día los tuvo), en la Diputación de Castellón seguimos defendiendo a nuestra tierra y exigimos justicia. Porque ningún presidente del Gobierno tiene derecho a negar protección, negar inversiones, negar gestión y negar futuro a la provincia de Castellón. Y en ese propósito nos encontrarán, ahora y siempre, para defender justicia para todos y elecciones ya.

Presidenta de la Diputación de Castellón