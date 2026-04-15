Camino del banquillo

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados ante un jurado popular. Así lo determina la resolución del juez Juan Carlos Peinado en la que imputa a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Cabe la decisión final de la Audiencia Provincial de Madrid, instancia que ha venido corrigiendo y guiando al titular del Juzgado de Instrucción Número 41. Por lo que, a la vista del proceso, son varios los juristas en considerar harto difícil que puedan prosperar los recursos de los abogados defensores en la causa y el ministerio fiscal, apéndice de la defensa. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió a la palestra nada más conocerse el auto de Peinado arremetiendo contra este y mostrando el convencimiento de que «un tribunal superior imparcial e independiente vaya a revocar las decisiones que están en esta instrucción»; dando por hecho que la Audiencia Provincial acatará sus deseos, descaradamente espurios. Ítem más, el incondicional colaborador de Pedro, rompiendo de nuevo la norma de neutralidad del Gobierno respecto a los tribunales, no ha tenido empacho en señalar que la decisión de Peinado «ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados». Declaraciones que han puesto el grito en el cielo en diferentes sectores profesionales de la magistratura al considerarlas un nuevo gravísimo ataque al Poder Judicial.

La intolerable injerencia del ministro de Justicia, fiel vasallo de Sánchez, resulta de un calado peligroso en el marco del estado de derecho y que algunos jueces enseguida han calificado de interés particular de parte. Tamaño dislate es propio de gobiernos de repúblicas bananeras. Empero, resulta ser la cruda realidad en la cuarta potencia de la democrática Unión Europea. ¿Hasta dónde nos va a seguir arrastrando el sanchismo? El movimiento cesarista parece estar dispuesto a hacer verdad aquella inquietante salida de pata de banco de Alfonso Guerra con chaqueta de pana: «Montesquieu, ha muerto». Pues va a ser que no. El matrimonio Sánchez-Gómez deberá pechar con el marco legal español y la separación de poderes. Ya puede ir trabajando la legión de asesores que habita en los sótanos de La Moncloa. Esta vez los poderes hipnóticos, escapistas y cuasi paranormales del líder Pedro van a necesitar del ingente caudal de recursos puestos a su disposición. Ayer, desde Pekín, Sánchez fue escueto: «Que la Justicia haga justicia». Ábalos, Koldo y Cerdán ya lo experimentan en estos momentos.

Atentos al regreso de Pedro y señora, si aterrizan algo más amarillos no es porque vienen de China. En las casi cinco décadas de democracia, es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno va camino del banquillo. Igual, en cuanto pisen suelo español, el prestidigitador jefe corre a La Zarzuela para comunicarle al Rey que desaparece unos días. Hace dos años siguió el modelo de Moisés y se retiró a meditar; al contrario del personaje bíblico, Pedro Sánchez no regresó despojado de soberbia. Es su alimento.

Periodista y escritor