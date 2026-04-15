Del dicho al hecho

Durante más de dos años y medio de legislatura, el equipo de gobierno ha escuchado a menudo la misma cantinela. La oímos por primera vez al lograr la cesión de terrenos para el centro de salud del puerto, un proyecto paralizado desde 2012 que la oposición, de repente, pretendió adjudicarse. Ese eslogan se ha repetido con el Museo del Cardenal Tarancón, el gran colector o el Museo de la Naranja: proyectos que otros fueron incapaces de materializar y que nosotros sí hemos resuelto.

Esa es la diferencia entre el ayer y el hoy: el «casi». Antes, los pasillos del consistorio se llenaban de «casi lo tenemos» mientras los asuntos morían en los cajones. Hoy, licitamos proyectos, consignamos partidas y resolvemos problemas heredados. Sant Gregori, antes paralizado y judicializado, e incluso el IES Jaume I, que se dirigía a un bloqueo eterno, tienen hoy futuro; en el caso del centro educativo, las obras ya son una realidad en marcha.

No todo son grandes infraestructuras. Tras 14 años de parálisis, el Ayuntamiento dirige la Fundación del Museo de la Naranja para ser dueños de su destino. Y tras 25 años de espera, el Museo Cardenal Tarancón cuenta con un convenio con el Obispado y 260.000 euros para su reforma.

Esa misma determinación se traslada al día a día de nuestra ciudad, donde la gestión se mide en hechos palpables. El mantenimiento de edificios públicos es el mejor ejemplo: frente al abandono y las goteras, hemos invertido más de 600.000 euros en proteger nuestro patrimonio. En seguridad, el refuerzo es un hecho constatado con la incorporación de 23 nuevos agentes, dos oficiales y la renovación de la flota de la Policía Local. Además, Burriana brilla hoy con más fuerza y eficiencia gracias a la sustitución de 6.500 luminarias.

Esto es fruto del trabajo diario, la cercanía y de haber tocado todas las puertas necesarias ante otras administraciones para activar y financiar estos proyectos que Burriana merece. Y, sobre todo, de la escucha de cada visita semanal a cada rincón de la ciudad porque el objetivo es resolver los problemas de los ciudadanos. La diferencia es clara: frente a quienes se quedaban en las palabras, lo nuestro son los hechos.

Alcalde de Burriana