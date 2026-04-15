Opinión | LA RUEDA

Henri Bouché

Sant Vicent Ferrer, un any més

Un any més s’han acabat ací, a la provincia, les festes dedicades al copatró de Borriol, festejat a diversos pobles de la Comunitat. Ací, en la vila, l’ermita, plena de gent: processó, missa oficiada pel pàrroc, Salvador Prades; autoritats locals, precedides per l’alcalde, Héctor Ramos; cofradía i molt de públic. Es van cantar també els Goigs a Sant Vicent Ferrer, traducció valenciana que es va fer l’any 1978. Van haver bous, coca fullà, concert de música, discmòbil, cantaors valencians, partida de pilota, despertà de l’ermita, coets i traca. I, clar, paelles amb quatre gotetes d’aigua, les quals destorbaren un poquet, no més. Com és costum, no va faltar tampoc el pasdoble que la banda local fa a l’explanada de l’ermita. Ni tampoc el grup de dances de Pablo Tena.

L’ermita construida l’any 1867, conserva la pedra sobre la qual, segons la tradició, el sant predicà damunt d’ella i els fidels van a besar tal com han fet el dia de la festa recordant la seua estancia l’any 1410, un 24 d’abril, encara que passara altres vegades pel poble.

Aquest any el grup de teatre de Nueva Jerusalén va estrenar un entremés, Esperant en la saleta, i una comèdia, El pepino, albergínia i algún primentó a la plaça de la Torre, on també ha actuat la discoteca móvil The End i una sessió de música flamenca. «Averígüelo, Vargas», diría Isabel la Católica al seu secretari.

Especial record per a la Nit de Cant Valencià i en acabar la ronda pels carrers d’aquesta modalitat tan nostra com són les albades. I tampoc podia faltar la mascletà.

Els més majors recordarán encara la veu de l’ermità que hi vivía en la propia ermita i tots els diumenges recorria el poble demanant una almoina: «L’ermità de Sant Vicent!». Era el tio Nel·lo.

Profesor i Valencià de l'Any 2025

