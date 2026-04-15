El sábado por la noche me desvelé. No había manera de volver a coger el sueño y me puse a mirar la pantalla del teléfono. No estoy seguro si era Instagram o TikTok. Las confundo. Son vídeos cortos de pocos minutos con todo tipo de contenidos. Desde noticias del mundo a opiniones de opinólogos, chistes del comandante Lara, hasta creadores de contenido poniendo a caer de un burro a otros indocumentados que van de influencers. Entretenido, sí. Adictivo, también. Absurdo, totalmente.

Y, para desvelarme un poco más, me puse a pensar (error #404) sobre los poderes que nos gobiernan: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la prensa, las grandes corporaciones multinacionales y el que me estaba quitando el sueño: el sexto poder. El de la manipulación algorítmica. Los anteriores cinco poderes intentan nuestra manipulación. El ejecutivo y legislativo para que les votemos. El judicial para que nos creamos que la justicia existe. La prensa para dirigirnos hacia los poderes 1, 2 y 3 de forma conveniente según sus intereses. Y las multinacionales para comprar sus productos.

El sexto poder es otra cosa. Entregamos datos, tiempo y criterio a cambio de dopamina instantánea. Debatimos sobre vídeos de treinta segundos como si fueran tratados académicos. Todo rápido, todo superficial. Pero rentable para alguien. Los gobiernos intentan regularlo, tarde. Las plataformas piden responsabilidad, pero viven del exceso. Nosotros jugamos a ser libres en un sistema que nos conoce perfectamente. El sexto poder no necesita imponerse: ya ha ganado.

Urbanista