El socialismo es la ruina

Llega una campaña más de la Renta que nos confirma que el Partido Socialista se ha convertido en el mayor saqueador de las clases medias y populares españolas. Su legado será el hundimiento de España y el empobrecimiento de los españoles. En concreto, es imperdonable el saqueo fiscal que sufren las familias castellonenses y españolas tras conocerse que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, se han aprobado más de cien subidas de impuestos, alcanzando una recaudación récord en la historia de España.

Esto está provocando un empobrecimiento progresivo de las familias, que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes debido al encarecimiento del coste de la vida, el aumento de la presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo. Y esto es el socialismo.

En Castellón se da una paradoja curiosa: mientras el gobierno municipal en el que está Vox baja impuestos en todo lo que puede, los castellonenses siguen sufriendo las consecuencias del atraco fiscal de Sánchez. Y es que Vox existe precisamente para frenar estas políticas de la ruina en Castellón, Valencia, Madrid, Bruselas y donde haga falta. Frente a este modelo fallido, nosotros proponemos un cambio de rumbo urgente que alivie la carga fiscal de las personas, proteja a las familias y recupere la confianza en la economía. El dinero de los castellonenses debe estar en el bolsillo de los castellonenses, no en las arcas de un gobierno que despilfarra y malgasta los recursos públicos a costa del esfuerzo de todos los ciudadanos. Cuando Vox llegue al gobierno de España otro gallo cantará. Tiempo al tiempo.

Portavoz de Vox en Castellón