Opinión | LA COLUMNA
El valencià fa festa
Este dissabte, la plaça Major de Vila-real tornarà a omplir-se de vida, de música, de xiquets i famílies, de cultura i, sobretot, de llengua. La Festa per la Llengua no és només una jornada festiva: és una declaració col·lectiva de qui som i de cap a on volem anar com a societat.
Des de primera hora, amb la cercavila inaugural, els balls tradicionals o les actuacions musicals, fins a les activitats per als més menuts i l’Avantfest de la vesprada, el programa d’enguany reflecteix una idea clara: el valencià no és només una llengua que s’estudia, sinó una llengua que es viu, que es comparteix i que se celebra.
Però esta festa no s’entén sense tot el treball previ. Durant estos dies hem omplit la ciutat d’activitat cultural: recitals, exposicions, presentacions de llibres com Tasta el món en valencià, tertúlies literàries o trobades que connecten generacions i realitats diverses. És precisament en esta suma d’iniciatives on la llengua guanya sentit: quan esdevé punt de trobada.
Com a regidor de Normalització Lingüística, tinc clar que la llengua només sobreviurà si la mantenim viva tots plegats. Cal generar espais, oportunitats i experiències que facen del valencià una llengua útil, estimada i compartida. I això és el que representa la Festa per la Llengua: una eina de cohesió, d’inclusió i d’orgull col·lectiu.
Tanmateix, cal dir-ho clar: el valencià massa sovint és qüestionat, arraconat o utilitzat com a arma política per aquells que no l’estimen o no l’entenen. Davant d’això, no podem mirar cap a un altre costat ni refugiar-nos en la comoditat. La llengua no es defensa sola: es defensa parlant-la, exigint-la i fent-la present en tots els espais. Vila-real és hui una ciutat diversa, oberta i plural. I en eixa diversitat, el valencià ha de ser el fil que ens cosisca com a ciutat i com a poble. Per això, este dissabte no celebrem només una festa. Celebrem una manera d’entendre el món: des del respecte, des de la convivència i des de la voluntat de construir un futur compartit.
Vos esperem a totes i a tots. Perquè la llengua, quan es viu junts, es fa més forta.
Regidor de Normalització Lingüística a Vila-real
