Claves para una vida saludable

Con la llegada del buen tiempo, las calles de nuestros municipios vuelven a llenarse de vida y hay unas imágenes muy valiosas: la de nuestros mayores disfrutando de los espacios públicos, paseando y compartiendo conversaciones. Esta realidad refleja el objetivo esencial de promover un envejecimiento activo, saludable y digno.

Como concejal de Servicios Sociales, es fundamental destacar el papel que desempeñan nuestros mayores en el día a día. Debemos seguir impulsando iniciativas que favorezcan una vida plena también en esta etapa.

El sol invita a salir, a moverse y a retomar actividades al aire libre. Y es precisamente en este contexto donde cobra especial importancia el ejercicio físico. Numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular en personas mayores mejora la movilidad, fortalece el sistema cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades y contribuye de manera decisiva al bienestar emocional. Caminar, participar en clases dirigidas o utilizar circuitos biosaludables no solo mejora la salud, sino que también fomenta el compañerismo y mejora el estado emocional.

De este modo, desde el Ayuntamiento seguimos apostando por mejorar los recursos en nuestro destinado centro de mayores. Una de las líneas de actuación más destacadas ha sido la modernización de los equipos de fisioterapia. La incorporación de nuevas máquinas y tecnologías permite ofrecer tratamientos más eficaces, personalizados y adaptados a las necesidades de cada usuario. Esto se traduce en una mejora directa de la calidad de vida, facilitando la recuperación funcional, reduciendo el dolor y promoviendo la autonomía personal.

Asimismo, no solo hablamos de atención terapéutica, sino también de prevención. Disponer de estos recursos ayuda a evitar lesiones y mantener una buena condición física, favoreciendo una mayor calidad de vida.

Seguiremos trabajando para ofrecer a nuestros mayores los recursos, espacios y actividades que merecen porque nuestro compromiso es claro: seguir trabajando para que nuestros mayores dispongan de espacios adecuados, servicios de calidad y oportunidades para mantenerse activos y conectados.

Concejal de Servicios Sociales de Orpesa