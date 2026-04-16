Opinión | LA RÚBRICA
El decàleg
L’estúpida guerra que Israel i els Estats Units han encetat contra l’Iran i que, per algun motiu que encara no entenc, la dreta espanyola aplaudeix amb entusiasme, ha generat un augment generalitzat en els preus que afecten a coses tan basiques com la gasolina, els aliments o les hipoteques.
Davant aquests increments de preus, l’Agència Internacional de l’Energia va publicar un decàleg de mesures a prendre per poder reduir els costos de l’energia o, millor dit, reduir el consum d’energia i així reduir-ne el cost.
Eren mesures dirigides principalment a reduir el consum de gasolina en la mobilitat: plantejaven utilitzar el transport públic, el teletreball per no agafar el cotxe, reduir la velocitat en autopistes, la jornada de quatre dies, entre d’altres propostes. Algunes d’aquestes són mesures que fa temps que Compromís planteja, i aquesta situació que ens ha avançat la guerra ens hauria de fer pensar que vindrà un moment que no ho podrem defugir, ja que la capacitat màxima possible d’extracció de petroli i de combustibles fòssils ja ha passat i anem cap a un futur molt diferent del que hem viscut.
Sempre que ixen canvis tan transcendents com aquests i que ens afecten en la nostra vida, cal recordar que aquestes transicions han de ser justes: no es poden regular exclusivament per «qui puga que pague», perquè, si no, ens trobarem amb gent que seguirà cremant gasolina i menjant carn, mentre d’altres no ho podran pagar.
Els reptes futurs ens obliguen a repensar un món nou i més just.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
